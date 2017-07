Microsoft lanceert nieuwe Windows 10 update

Services

Microsoft heeft gisteren een update uitgebracht voor Windows 10; Build 15063.483. De update, onder de noemer KB4025342, is te downloaden van Windows Update voor alle Windows 10-apparaten die al gebruik maken van de Creators Update. Hoewel de update geen nieuwe features bevat, zijn er wel enkele patches en bug fixes uitgevoerd.

Met de KB4025342 update verhelpt Microsoft een issue waarbij Internet Explorer crashte wanneer bepaalde websites bezocht werden. Ook Visual Studio en andere WPF-applicaties crashten spontaan bij het gebruik van een touch apparaat, wat deze update oplost. Daarnaast zijn er verschillende security patches uitgevoerd voor onder andere Internet Explorer en Microsoft Edge.

Voorheen kon het wel eens voorkomen dat het systeem crashte wanneer een USB-apparaat verwijderd werd terwijl het systeem in slaap-modus was. Dit probleem is verholpen met de nieuwe Windows 10 update. Ook is MediaCreationtool.exe support voor Tourniquet scenarios verbeterd, renderen .jpx en .jbig2 afbeeldingen nu weer zoals het hoort in PDF bestanden, kunnen gebruikers taken als Administrator uitvoeren via het User Account Control venster bij het gebruik van een smartcard en zal het niet meer voorkomen dat, bij gebruik van de Korean handwriting feature, de laatste ketter van een woord verdwijnt of op een volgende regel komt te staan.

Er zijn nog enkele andere kleine verbeteringen uitgevoerd in de Windows 10 update, die je allemaal kunt vinden op de Microsoft site. De lijst van bug fixes en patches is echter een stuk korter dan de update van 27 juni.