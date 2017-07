Symantec overweegt verkoop divisie SSL-certificaten

Business

Cybersecurity organisatie Symantec overweegt om haar SSL-certificaten business te verkopen. Een verkoop zou meer dan 1 miljard dollar op kunnen leveren en tegelijkertijd de lopende onenigheid met Alphabet (Google) beëindigen, aldus Reuters.

De cybersecurity organisatie is in onderhandeling met enkele kleine bedrijven en private equity firma’s over een mogelijke verkoop, volgens drie bronnen die liever anoniem blijven. Of er uiteindelijk een verkoop gaat plaatsvinden is tot dusver onduidelijk. Symantec heeft niet gereageerd op het gerucht.

Symantec kocht het gros van haar webcertificatie business in 2010, toen het 1,28 miljard dollar uitgaf aan de overname van Verisign’s Security divisie. Deze divisie boekt ongeveer 400 miljoen dollar in omzet, aldus één van de anonieme bronnen. Daarnaast is CEO Greg Clark druk bezig met het verzekeren van acquisities van miljarden dollars. Symantec zit midden in een verschuiving van de meer standaard diensten naar de consumenten security business. Dit blijkt uit de verkoop van de data storage business aan Veritas voor 7,4 miljard dollar en de aankoop van LifeLock in februari en Blue Coat vorig jaar augustus, voor een totaal van 7,05 miljard dollar.

Onenigheid met Google

Google kondigde in maart aan dat ze onderzoek deden naar Symantec omtrent het foutief valideren van SSL-certificaten, welke aantonen of een website vertrouwd kan worden. Het bedrijf noemde Google’s argumenten op den duur “overdreven en misleidend”.

In juni kondigde Symantec nog aan dat het een voorstel door Google en andere internetbedrijven aan het overwegen was, om zo de problemen met de beveiligingscertificaten op te lossen. De organisatie zei toen dat het met haar partners in gesprek was over hoe consumenten zo min mogelijk gestoord konden worden tijdens een eventuele verandering en tegelijkertijd “het vertrouwen in Symantec certificaten weer op te bouwen”.