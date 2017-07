Microsoft schrapt 124 banen met sluiting Surface Hub fabriek

Business

Microsoft nam vorige week nog afscheid van zo’n 4.000 werknemers in het commerciële segment, nu kondigt de technologiegigant aan dat er nog 124 extra banen verloren gaan door de sluiting van de Surface Hub productiefabriek.

Microsoft heeft besloten de Surface Hub fabriek, gevestigd in Wilsonville, Oregon, te sluiten, waardoor 124 medewerkers hun baan verliezen. Dit betekent echter niet dat de ontwikkeling en productie van de Surface Hub stopt. De sluiting van de fabriek heeft enkel te maken met Microsoft’s inspanningen om de productie samen te voegen met dat van andere segmenten.

“We willen onze Surface fabricage versterken. Hierdoor zal het kantoor en de fabriek in Wilsonville, Oregon gesloten worden. We blijven toegewijd aan de Surface Hub productlijn en zullen de ontwikkeling van de Surface Hub voortzetten in Redmond”, zegt een woordvoerder van Microsoft in een statement aan ZDNet. Microsoft nam de fabriek over als deel van de overname van Perceptive Pixel Inc (PPI). Microsoft maakte gebruik van PPI’s technologie als basis voor de Surface Hub productlijn van grote touch-screen monitoren en conference systemen.

Dit nieuws volgt het bericht door Microsoft over een reorganisatie waarmee 4.000 banen verloren gaan. Hoewel deze verloren banen vooral salesfuncties of anderzijds commerciële functies bedroeg, hebben de reorganisatie en ontslagen impact op het hele bedrijf. De ‘digitale transformatie’ die heeft gezorgd voor het grote banenverlies resulteerde in het aftreden CIO Jim Dubois, aldus ZDNet. Kurt Delbene, momenteel hoofd Corporate Strategy, zal zijn positie overnemen.