Helft Nederlandse bedrijven niet bezig met verkeersveiligheid personeel

TomTom Telematric meldt dat meer dan de helft van de managers van Nederlandse bedrijven geen idee heeft hoeveel tijd hun medewerkers rondrijden. Ze hebben dus geen idee of werknemers te lang achter het stuur zitten of niet. Daarmee is er mogelijk risico voor de veiligheid en efficiëntie op de weg.

Dit meldt TomTom Telematrics vandaag op basis van eigen onderzoek onder senior managers bij vierhonderd Nederlandse bedrijven. Meer dan de helft van de ondervraagden (56 procent) houdt dus niet bij hoeveel tijd hun werknemers op de weg doorbrengen. Ook laat 37 procent weten dat hun bedrijf geen beleid heeft voor de veiligheid van werknemers in het verkeer.

Aanvullend blijkt tien procent van de managers zich er niet van bewust te zijn of er überhaupt beleid voor de verkeersveiligheid is binnen hun bedrijf. Dat terwijl 57 procent zegt dat hun collega’s tijdens een zakelijke rit weleens betrokken zijn geweest bij een verkeersongeluk.

René de Jong, Sales Director Benelux bij TomTom Telematics vertelt er het volgende over: “Autorijden is een van de meest risicovolle activiteiten die medewerkers ondernemen tijdens hun werk. Maar verkeersveiligheid wordt nog te weinig geschaard onder werkgezondheid en -veiligheid.”

Er zijn gelukkig ook positieve resultaten. TomTom Telematrics stelt dat 44 procent van de bedrijven processen heeft om het risico dat elke bestuurder loopt in kaart te brengen. Daarbij kijkt men naar factoren als de rijstijl en eerder begane verkeersovertredingen. Zo bezien is het wel opvallend dat slechts 35 procent van de bedrijven rijtrainingen heeft voor zijn bestuurders. Wel heeft bijna de helft van de bedrijven (48 procent) technische hulpmiddelen voor werknemers om veiliger te kunnen rijden.

Wat TomTom Telematrics betreft moeten bedrijven bewuster bezig zijn met de aanpak omtrent verkeersveiligheid. De Jong: “Door slimme technologie te implementeren die rijgedrag monitort en bestuurders realtime feedback en rijstijladvies geeft, is het namelijk ook mogelijk te besparen op brandstof- en verzekeringskosten en tegelijk de productiviteit te verhogen.”