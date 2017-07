Google wint rechtszaak van Franse overheid

Business

Een Franse rechtbank heeft gisteren besloten dat Google toch geen 1,1 miljard euro in achterstallige belastingen hoeft te betalen. Daarmee heeft het bedrijf een gelukje te pakken in Europa, want het staat onder controle van de Europese Unie.

Dit meldt persbureau Reuters vandaag. De Parijse rechtbank stelt dat Google Ireland Limited niet onderhevig was aan de bedrijfs- en btw-belastingen over de periode 2005-2010. Daarmee worden de eisen van de Franse belastingdienst – dat meer dan een miljard euro wilde zien van Google – terzijde geveegd.

De Franse rechter volgt daarmee een aanbeveling van een rechtbankadviseur die stelde dat Google geen “permanente vestiging” in het land heeft en ook geen grote aanwezigheid om de aanslag te rechtvaardigen. In een statement laat het Franse ministerie van financiën weten na te denken over een hoger beroep. Dat protest moet binnen twee maanden ingediend worden.

Andere problemen voor Google

Het oordeel van de Franse rechter is een meevaller voor Google. De zoekgigant kreeg eind juni nog een megaboete opgelegd door de Europese Unie wegens machtsmisbruik. Het zou de eigen diensten bevoordelen ten opzichte van de concurrentie en de consument daarmee geen eerlijke dienst leveren.

Die boete bedroeg 2,42 miljard euro en naar het schijnt bemoeit ook de Amerikaanse overheid zich met het hoger beroep. Verder lopen er nog twee zaken tegen Google: de Europese Unie doet onderzoek naar machtsmisbruik binnen Android en binnen AdSense. Verwacht wordt dat daar later dit jaar een oordeel over valt.