Eindelijk nieuwe betaalmethode voor Apple-gebruikers

PayPal komt met een nieuwe functie voor gebruikers van zo ongeveer alle Apple-apparaten. Mensen met een iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV, Apple Watch of een desktopapparaat, kunnen nu ook aankopen via PayPal doen.

Dit hebben Apple en PayPal gisteren bekendgemaakt. Klanten kunnen straks dus met PayPal betalingen doen binnen de App Store, Apple Music, iTunes en iBooks. Tot dusverre moesten Apple-gebruikers altijd hun bankpas, een cadeaukaart of hun creditcard gebruiken voor betalingen. Nu kunnen mensen dus ook standaard PayPal gebruiken, in plaats van hun gegevens bij elke aankoop in te hoeven vullen.

In PayPal kan je immers je bankgegevens of creditcarddetails invullen, waarna je enkel hoeft in te loggen met je PayPal-account om direct te kunnen betalen. Apple-gebruikers kunnen gebruik maken van het One Touch verificatiesysteem van PayPal en zelfs aan Siri vragen om een betaling uit te voeren.

De functie is sinds gisteren beschikbaar in Nederland. Ook in elf andere landen kan er gebruik van gemaakt worden: Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Israël, Italië, Mexico, Oostenrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het instellen van de dienst is eenvoudig. Gebruikers moeten naar het instellingenmenu en dan naar hun accountgegevens surfen. Daar kunnen ze PayPal selecteren tussen de betaalmethodes. Dat ziet er als volgt uit: