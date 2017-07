‘Samsung presenteert Galaxy Note 8 op 23 augustus’

Mobile

Samsung is van plan zijn de Galaxy Note 8 te lanceren tijdens een speciaal evenement in New York. Dit bevestigt een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse bedrijf. Tegelijk is er het gerucht dat Samsung de smartphone op 23 augustus aan de wereld toont.

Dit meldt het Koreaanse The Investor. De Galaxy Note 8 is de opvolger van de Samsung Galaxy Note 7, en krijgt naar het schijnt een 6,3-inch display. Wat ontwerp betreft, zou het grotendeels lijken op de Galaxy S8 en Galaxy S8+, maar met een nog groter scherm. Het display zou 0,6-inch groter zijn dan dat van de Galaxy Note 7 van vorig jaar en 0,1-inch groter dan dat van de S8 Plus.

Er zijn natuurlijk nog veel meer verhalen over de nog uit te komen smartphone. Samsung zou hem voorzien van een vingerafdrukscanner aan de achterkant en dus niet aan de voorkant of onder het scherm. Die technologie zou nog niet klaar voor gebruik zijn, maar wellicht volgend jaar naar de Koreaanse toestellen komen.

Ook schijnt Samsung zijn digitale assistent Bixby dan eindelijk klaar te hebben. Gebruikers zouden ook beschikken over een speciale versie van de S-Pen, die nu ook vertaalfuncties schijnt te hebben. De Samsung Galaxy Note 8 krijgt verder een dubbele camera en wordt daarmee de eerste Samsung-telefoon met een dubbele camera.

Samsung lanceerde tot dusverre zijn Note-toestellen altijd in september tijdens de IFA-show in Berlijn. Maar dit jaar wordt in september de iPhone 8 verwacht, een toestel waar veel Apple-consumenten of mensen die nog twijfelen over een nieuwe smartphone op wachten. In een poging hen te verleiden tot de aanschaf van een Samsung-telefoon, schijnt deze dus al in augustus gepresenteerd te worden.