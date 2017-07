HP blijft marktleider in dalende PC markt

Hardware

De wereldwijde verkoop van PC’s zit in een neerwaartse spiraal die zich heeft voortgezet in het tweede kwartaal van 2017, volgens data van IDC en Gartner. Hoewel de totale markt achteruit blijft gaat, heeft HP het voor elkaar gekregen om een betere verkoop te boeken in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2016 en blijft het de koploper in de PC industrie.

Met een marktaandeel van 22,8 procent in vergelijking met 20,7 procent vorig jaar, behaalde HP een groei van 6,2 procent in de verkoop van PC’s, volgens data van IDC. Ook Gartner beweert een groei van 3,3 procent voor HP in vergelijking met vorig jaar, aldus ZDNet.

Lenovo, welke vorig jaar marktleider was in PC verkoop, had volgens IDC een daling in verkoop van 5,7 procent, waardoor het nu met een marktaandeel van 20,5 procent onder HP staat. IDC beweert dat dit vooral komt door de daling in verkoop in Noord-Amerika. Gartner stelt dat Lenovo het nog slechter deed, met een daling van 8,4 procent in alle belangrijke regio’s.

Dell en Apple groeiden wel, met 3,7 procent en 1,7 procent volgens IDC. Hiermee heeft Dell haar vijfde kwartaal op rij winst geboekt in vergelijking met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. ASUS deed het minder goed, met een daling van 8,6 procent in verkoop. De volledige data van IDC is te zien in de bovenstaande afbeelding.

Dalende verkoop in totale markt

Hoewel de totale verkoop van PC’s nog steeds daalt, dit keer met 3,3 procent, beweert IDC research manager Jay Chou in een statement dat de markt richting stabilisatie gaat. “Ondanks de recente problemen voortgekomen uit het tekort aan componenten en het effect hiervan op de prijzen van systemen, verwachten we dat het momentum van de commerciële marktvervangingen zal bijdragen aan de uiteindelijke marktgroei”, zegt Chou. “Hoewel de vraag van de consument onder druk zal blijven staan, zal groei in segmenten als PC gaming en het steeds aantrekkelijker wordende portfolio van Windows-systemen ervoor zorgen dat de consumentenmarkt ook stabiliseert.”