Outlook komt met nieuwe zoek- en antwoordfuncties voor iOS en Android

Microsoft heeft een nieuwe update voor de Outlook app voor iOS en Android uitgebracht. Deze brengt enkele verbeteringen aan in onder andere de gesprekken en account wisselen toevoegt, maar ook een compleet vernieuwde zoekinterface introduceert.

Met de nieuwe antwoordfuncties kunnen gebruikers gemakkelijk collega’s of vrienden taggen met het @ symbool. Ook is meteen het hele gesprek te zien wanneer je reageert, waardoor er niet meer eerst op een reactie geklikt moet worden om het volledige bericht te lezen. Daarnaast opent Outlook nu automatisch het eerste ongelezen bericht uit een gesprek, zodat gebruikers niet eerst alle reacties door moeten ploegen voordat ze bij het ongelezen bericht terechtkomen.

Naast de nieuwe antwoordfuncties heeft Microsoft ook het mechanisme om tussen e-mail accounts te schakelen verbeterd. Met ondersteuning voor Gmail, Outlook en Office 365 accounts, kan het soms lastig zijn om tussen al deze accounts te schakelen. Een nieuw accountselectiesysteem geeft gebruikers snellere toegang tot verschillende accounts en folders als concepten of verzonden items, zoals te zien is in onderstaande video.

Belangrijkste feature nog niet beschikbaar

Er komt echter een nog grotere verandering aan de Outlook app voor iOS en Android, die nog niet deel is van de huidige update. Momenteel is Microsoft bezig met het testen van een nieuwe zoekinterface. Deze zal deel uitmaken van een nieuwe, versimpelde tab display aan de onderkant van de app. In deze zoekinterface zijn alle recente contacten, afspraken en bestanden te vinden. Het is geïntegreerd met Microsoft’s Graph technologie, dus ook vluchtinformatie, pakketleveringen en recente bijlagen zijn hier terug te vinden.

De nieuwe account- en gespreksfuncties van Outlook en Gmail accounts zijn al beschikbaar voor iOS, en ondersteuning van Office 365 wordt verwacht in de nabije toekomst. Microsoft Outlook’s nieuwe zoekinterface wordt “snel” verwacht voor iOS, aldus The Verge, en Microsoft zegt dat het “hard aan het werk is om deze nieuwe functies in de komende maanden ook naar Outlook voor Android te brengen.”