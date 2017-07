Salesforce integreert AI in de Service Cloud

Networking

Salesforce heeft vandaag aangekondigd kunstmatige intelligentie naar zijn Service Cloud te brengen. Zo hoopt het dat bedrijven hun mobiele medewerkers helpen betere inzichten te krijgen terwijl ze buiten de deur werken. Het gaat om de integratie van Einstein AI and Analytics in de clouddienst.

Salesforce hoopt met de Field Service Analytics managers van meer inzichten door alle data die beschikbaar is te combineren in één overzicht en hen daarvan te voorzien. Het dashboard stelt hen ook in staat direct te reageren op nieuwe situaties.

Adam Blitzer van Salesforce legt tegenover CloudPRO de gedachte achter de dienst uit: “Vandaag kondigen we met trots aan dat we onze innovatie een stap verder zetten. Met de introductie van Einstein and Analytics for Field Service Lightning, kunnen onze klanten een slimmere en efficiëntere onsite klantenervaring bieden.”

De Einstein Vision for Field Services gebruikt AI onder meer om beeldherkenningstechnologie te integreren in de clouddienst. Dat zou dan goed moeten werken in scenario’s waar snel objecten geïdentificeerd moeten worden. Zo kan het gebruikt worden om onderdelen van of serienummers op machines te herkennen, zodat werknemers dan snel weten welke handelingen ze moeten uitvoeren om iets te repareren.

En andere nieuwe praktische functie combineert gegevens over de technici en hun gereedschappen met hun locatie. Als er bijvoorbeeld een spoedreparatie is, kunnen managers precies zien welke medewerker het dichtste bij is en beschikt over de juiste gereedschappen. Zo zouden opdrachten sneller opgepakt kunnen worden.

“Terwijl de directe consumentenervaring voordeel gehaald heeft uit de digitale transformatie, hebben veldtechnici er nog altijd moeite mee een moderne onsite ervaring te bieden,” legt Mary Wardley, vicepresident van IDC’s klantenzorg en CRM-divisie uit. “Klantenverwachtingen zijn over het geheel genomen groter geworden en dus ook de verwachtingen voor in-the-field diagnostics en probleemoplossing.”