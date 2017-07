Android Vitals helpt ontwikkelaars hun apps stabieler te maken

Apps & Software

Google brengt meer inzichten naar het Android vitals overzicht. Ontwikkelaars kunnen nog meer inzicht krijgen in het functioneren van hun apps. Zo staat Google hen toe om informatie te zien over het batterijgebruik, de stabiliteit en de weergavetijd van apps.

Fergus Hurley, productmanager van Google Play, omschrijft in een blogpost de dienst: “Slechte prestaties van apps is iets dat veel gebruikers ervaren hebben. Denk aan de laatste keer dat je een app gebruikte die crashte, niet reageerde of langzaam laadde. Herinner je die keer dat je keek naar het batterijgebruik op je eigen apparaat en zag dat een app teveel batterij gebruikte. Als een app slecht presteert, merken gebruikers dat.”

Dat is natuurlijk niet fijn voor Google, dat veel apps heeft in de Play Store, maar ook niet voor de gebruiker en de ontwikkelaars. Hurley schrijft dat “mensen consistent de beter presterende apps betere cijfers en recensies geven. Dat leidt tot hogere rankings op Google Play, wat weer zorgt voor meer installaties. Dat niet alleen, want gebruikers doen meer met apps en zijn bereid er meer tijd en geld in te steken.”

Om zelf de gegevens van je app te bekijken, hoef je maar een paar stappen te ondernemen.

Log allereerst in op de Play Console. Selecteer daar je app. Klik dan in het linkermenu op Android vitals en selecteer daar de overzichtsoptie. Daarna kan je selecteren van welke gegevens je inzichten wil zien. Als een waarde met een rood foutpictogram aangemerkt staat, betekent dat, dat je daar iets aan moet doen. Zo zie je dus informatie over bijvoorbeeld het ANR-percentage, het crashpercentage en of een app langzaam laadt.

Middels deze informatie kan je zien of een app aangepast moet worden. Wat Google betreft is het vooral belangrijk dat ontwikkelaars kijken naar twee zaken: wakeups en wake locks. Een wakeup houdt in dat een app er vaak voor zorgt dat een smartphone even nieuwe informatie ophaalt en een wake lock zorgt dat een toestel niet in slaapmodus mag gaan. Dit soort zaken verbeteren zorgt dat apps beter gerecenseerd worden.

“Prestaties en stabiliteit zijn direct gekoppeld aan goede beoordelingen op Google Play. Het oplossen van problemen en het voorkomen van slecht gedrag kan leiden tot een betere gebruikerservaring, hogere beoordelingen en meer behouden installaties,” concludeert Google.