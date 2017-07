Windows 10 verbetert taakbeheer en Windows Shell in Build 16241

Apps & Software

Microsoft heeft gisteren wederom een nieuwe build voor Windows 10 PC’s uitgebracht, wel nog alleen voor deelnemers aan het Insider-programma. Windows Insider Preview Build 16241 bevat niet veel nieuwe features, maar brengt wel enkele verbeteringen met zich mee voor gebruikers in de Fast ring.

Op het gebied van Windows Shell biedt de update de mogelijkheid om je PIN en wachtwoord te herstellen vanuit het vergrendelingsscherm. Cloud Self Service Password Reset (Cloud SSPR) is een populair onderdeel van Azure AD Premium (Active Directory) en wordt nu uitgebreid middels Windows integratie. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een AADP- of MSA-account, kan je als gebruiker je wachtwoord of PIN direct herstellen vanuit het login scherm. Het enige wat je moet doen is op het knopje ‘wachtwoord herstellen’/’PIN vergeten’ klikken en dan word je door het AAD- of MSA-proces gestuurd om het te herstellen. Hierna zal je teruggestuurd worden naar het login scherm om je nieuwe gegevens in te vullen.

Taakbeheer ondergaat ook enkele veranderingen. Zo wordt het GPU nu getoond aan de linkerzijde van de Performance tab en laat de multi-engine view de vier meest actieve GPU-threads zien. Ook is er nu een totale GPU-geheugen teller te vinden onderaan het Performance tabblad. Daarnaast zijn de groepen die in Build 16226 werden geïntroduceerd verder toegespitst op Microsoft Edge. Hiervan worden nu de titels van de webpagina weergeven. Hoewel nog niet alle labels hiervan benoemd zijn, zullen deze actief worden toegevoegd na deze update.

Delivery Optimization, de voornaamste downloader van content van Windows Update en de Windows Store, ziet enkele verbeteringen in Build 16241 op het gebied van instelbaarheid en zichtbaarheid. In geavanceerde opties kunnen verschillende download en upload instellingen beheren. Delivery Optimization meet continu de beschikbare bandbreedte tijdens het downloaden en zal automatisch de bandbreedte aanpassen zodat het niet storend voor het apparaat. Ook kun je de download snelheid verlagen bij achtergronddownloads. In de Activity Monitor kun je de totale bandbreedte voor downloads van OS updates zien. Hiermee kun je precies nagaan hoeveel data er vanuit andere PC’s in je network binnenkomt.

Naast deze verbeteringen zijn er nog enkele andere kleinere aanpassingen, zoals het oplossen van een probleem met Windows Media Player bij het afspelen van muziek en het toevoegen van een hoofdletter aan het begin van een zin bij gebruik van het touch toetsenbord. Alle overige verbeteringen en aanpassingen zijn te vinden op de Windows blog.