Hoe bescherm je mobiele apparaten tijdens je vakantie tegen virussen?

Tot voor kort waren de roamingkosten in het buitenland een goed excuus om tijdens de vakantie digitaal te detoxen en alle mobiele apparaten thuis te laten. Nu roaming in heel Europa dezelfde prijs is als in Nederland is de verleiding natuurlijk levensgroot om alle telefoons, tablets etc. alsnog in de koffer te doen als je op vakantie gaat. Als je tot die groep vakantiegangers behoort, realiseer je dan dat de mobiele apparaten tijdens de vakantie kwetsbaarder zijn voor virussen dan normaal. Het bedrijf G Data deelt diverse tips om de mobiele devices virusvrij door de vakantie te loodsen. Wij zetten een en ander op een rij.

Welke drie soorten gevaar lopen jouw mobiele devices tijdens de vakantie en wat kun je ertegen doen?

Allereerst is de manier waarop je internettoegang krijgt van belang. Een onbeveiligd of open WIFI-netwerk biedt criminelen veel kansen om malware op jouw mobiele toestel te krijgen, via zogenaamde man-in-the-middle aanvallen. Zo kunnen ze meelezen met onversleutelde berichten, maar mogelijk ook persoonlijke gegevens buitmaken. Daarom is het beter om banktransacties niet via zo’n open WIFI-verbinding te laten verlopen. Om de kans op problemen zo klein mogelijk te houden is het verstandig toepassingen als Bluetooth en Wifi uit te schakelen als je ze niet gebruikt. Mocht je toch meer zekerheid willen, dan is het verstandig een VPN te installeren. Hierdoor wordt alle communicatie versleuteld en verstuurd via beveiligde servers.

Ook de toepassingen op je mobiele apparaten kunnen zorgen dat je kwetsbaar bent voor virussen. Dit voorkom je het best door ervoor te zorgen dat alle geïnstalleerde apps voor vertrek geüpdatet zijn. Dit geldt uiteraard ook voor software, zoals beveiligingssoftware. Als je nog geen beveiligingssoftware op je smartphone hebt, is het verstandig die voor vertrek te installeren. Deze software beschermt ook de gebruiker doordat je met die software het apparaat kunt traceren als deze gestolen/vermist mocht zijn.

De gebruiker zorgt dan ook voor de derde categorie beveiligingsproblemen. Zo zijn internetcafés in het buitenland ware verzamelplaatsen voor virussen. Gebruik deze dus niet om via een openbare computer persoonlijke gegevens (zoals wachtwoorden van mailboxen of betaalgegevens) in te voeren. Ook is het verstandig om een goede beveiligingscode (niet 4 maal nul, 1234 of jouw geboortedatum) te gebruiken om je apparaten en de gegevens daarop te beschermen.

Het delen van vakantiefoto’s via social media is ook niet aan te raden als je nog onderweg bent. Ook het noemen van de vakantieperiode op social media is niet verstandig. Criminelen lezen namelijk mee en begrijpen dan dat er niemand thuis is. Zeker op sociale netwerken waar iedereen kan meelezen is dit van toepassing. Op Facebook iets delen met alleen vrienden en familie zou in theorie moeten kunnen, tenzij je heel veel foute vrienden hebt.