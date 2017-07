Apple bouwt eerste Chinese datacenter na nieuwe cybersecurity wet

Business

Apple heeft de bouw van haar eerste datacenter in China aangekondigd om zo de snelheid van services als iCloud te bevorderen en tegelijkertijd aan de eisen te voldoen omtrent de nieuwe cybersecurity wet. Deze wet stelt dat data van inwoners in een bepaald land, ook daadwerkelijk in dit land opgeslagen moeten worden.

Het nieuwe datacenter zal compleet op hernieuwbare energie lopen en zal gebouwd worden in de Guizhou provincie. Het maakt deel uit van Apple’s investering in de regio van 1 miljard dollar. Apple is van plan om data van Chinese gebruikers, die momenteel nog ergens anders opgeslagen worden, te verplaatsen naar de nieuwe locatie in de komende maanden, aldus Bloomberg.

Het datacenter zal worden uitgebaat door Cloud Big Data, waarvan de Guizhou provincie medeoprichter is, in samenwerking met Apple. De organisatie kan zelf de leiding niet nemen door een nieuwe regeling waarin staat dat de datacenters beheerd moeten worden door een Chinees bedrijf.

In een statement aan Bloomberg stelt Apple dat de toevoeging van dit datacenter de snelheid en betrouwbaarheid van haar diensten verbetert. Daarnaast maakt men er een punt van dat er geen achterdeurtjes in de systemen worden gemaakt. Apple zou de zeggenschap houden over de encryptiesleutels, al is het op dit moment niet duidelijk of Apple ook daadwerkelijk toegang heeft tot de data.

China is de op 1 na grootste markt voor Apple wereldwijd, en deze samenwerking met de Chinese overheid is dan ook een belangrijke stap voor de zaken in het land. Sinds de sluiting van de iTunes Movies en iBooks services vorig jaar, doet CEO Tim Cook er alles aan om de reputatie van het merk hoog te houden in China.