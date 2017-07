AMD’s Threadripper processoren vele malen goedkoper dan die van Intel

Hardware

AMD heeft de prijzen van haar Threadripper CPU’s bekendgemaakt en ze zijn veel lager dan die van Intel’s i9 productlijn. Hierbij maakt het bedrijf gebruik van dezelfde strategie die voor andere Ryzen-chips werd gebruikt; lagere prijzen en een (naar verwachting) eerdere releasedatum.

Gisteren kondigde AMD de modelnummers, prijzen, en beschikbaarheid aan van zowel de 12-core als de 16-core AMD Threadripper-chips, ontworpen voor de beste gaming en content creatie PC’s. Voor de 16-core, 32-thread 3,4-GHz Threadripper 1950X ben je 999 dollar kwijt, terwijl je voor de 12-core, 24-thread 3,5 GHz Threadripper 1920X 799 dollar kwijt bent.

Fikse bedragen voor een alledaagse gebruiker, maar een stuk lager dan die van Intel’s chips. Zo betaal je 700 dollar minder voor de 1950X wanneer je het vergelijkt met Intel’s 16-core, 32-thread Core i9-7960X en maar liefst duizend dollar minder dan Intel’s 18-core, 36-thread Core i9-7980XE. Voor de 12-core chip van AMD betaal je zo’n 400 dollar minder dan de 12-core versie van Intel’s i9 processor en 600 dollar minder dan de 14-core Core i9-7940X. Naar verwachting zal AMD begin augustus beginnen met de verkoop van de Ryzen Threadrippers CPU’s en moederborden, aldus PCWorld.

De lagere prijzen zullen de verkoop van Intel’s chips niet ten goede komen, hoewel over de performance van beide chips nog weinig bekend is. In een onderzoek door journalist Ashlaf Eassa is echter opgemerkt dat de meest verkochte chips rond de 200-300 dollar kosten. Dan mogen de prijzen van AMD nog zoveel lager zijn; ze zijn veel hoger dan de gemiddelde prijs die gebruikers uitgeven aan microprocessoren.

Wanneer consumenten echter de mogelijkheid hebben om meer geld uit te geven zullen ze waarschijnlijk eerder kiezen voor AMD’s Threadripper, beweert onafhankelijk analist Patrick Moorhead. “Dit is een belangrijke positionering voor AMD, omdat het hebben van een geweldige high-end helpt met het verkopen van de middenklasse. Ik denk echter dat ze alles zullen verkopen dat ze maken. Videoprofessionals, ontwikkelaars en consumenten die willen zeggen dat ze het beste in de technologie in huis hebben zullen aangetrokken worden door de Threadripper.”