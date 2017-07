Google Container Engine implementeert Kubernetes 1.7

Services

Google heeft met een update van de Container Engine de laatste versie van het open source systeem Kubernetes toegepast. Google Container Engine wordt aangedreven door Kubernetes en stelt gebruikers de mogelijkheid om applicaties in containers in te zetten, te beheren en te schalen.

Kubernetes 1.7 werd vorige maand aangekondigd en legt de focus op elasticiteit en beveiliging. Aparna Sinha, product manager voor Container Engine, zei het volgende over de update; “Container Engine is een van de eerste commerciële Kubernetes-aanbieders van de laatste versie, 1.7, en bevat verschillende features voor enterprise security, elasticiteit, hybride netwerken en ontwikkelefficiëntie.”

Met Kubernetes 1.7 introduceert Container Engine enkele nieuwe verbeteringen op het gebied van beveiliging zoals de Node authorizer, de Kubernetes NetworkPolicy API en de HTTP her-encryptie. Op het gebied van elasticiteit krijgt de Container Engine met deze update de betaversie van API Aggregation, welke de Kubernetes API verlengt met consumenten API’s, de Dynamic Admission Control in alpha clusters en een verbeterde Custom Resource Definition API, aldus SDTimes.

Andere features zijn GA-ondersteuning voor alle privé IP-adressen, source IP behoud, automatisering features zoals auto-repair en auto-upgrade en internal load balancing waarmee Kubernetes en niet-Kubernetes services verbinding met elkaar kunnen maken in een gesloten netwerk. Daarnaast wordt er een update uitgevoerd aan de Container Engine UI om debugging en troubleshooting te verbeteren. Deze nieuwe user interface wordt naar verwachting later deze maand beschikbaar gesteld.

“Bij Google Cloud zijn we erg trots op onze compute infrastructuur, maar wat ons echt waardevol maakt zijn de services die daarop draaien”, schreef Sinha in een blog. “Google creëert game-changing services naast het bieden van een geweldige infrastructuur en tooling. Met Kubernetes en Container Engine maakt Google Cloud deze innovaties beschikbaar voor developers over de hele wereld.”