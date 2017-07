Veel werknemers zijn het oneens met de aftapwet

Security

Het blijkt dat zo’n 36 procent van de kantoormedewerkers het oneens is met de aankomende aftapwet. Dit blijkt uit een onderzoek van BIT omtrent deze verandering.

Onlangs werd de nieuwe aftapwet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze wet is een aanvulling op de wet uit 2002. Dit houdt in dat de AIVD nog meer bevoegdheden krijgt om het internet in Nederland af te tappen. Ze mogen onder andere een verdacht systeem hacken om bewijzen te verzamelen. Het doel hiervan is om terrorisme te voorkomen. Internet Service Provider BIT deed hierover onlangs een onderzoek onder zo’n 1000 Nederlandse kantoormedewerkers.

Hieruit blijkt dat 36 prcoent van de werknemers het oneens is met de wet. Daarnaast blijkt 39 procent er geen moeite mee te hebben en de overige 25 procent zit er tussenin. Zij weten nog niet wat ze ervan moeten vinden. Verder moesten veel mensen nog voorgelicht worden over de wet, 41 procent wist niet dat de wet bestond.

Naast vele kantoormedewerkers zijn er ook andere partijen fel tegen deze nieuwe wet. Waaronder groeperingen als Privacy First, Bits of Freedom en de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Zij overwegen zelfs een rechtszaak. Ook Alex Bik, CTB bij BIT, is sceptisch: