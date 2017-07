Microsoft brengt eerste Windows Server 2016 Insider Preview Build uit

Apps & Software

Eerder dit jaar kondigde Microsoft aan dat Windows Server 2016 tweejaarlijkse feature updates zou krijgen, net als Windows 10. Windows Server 2016 krijgt ook zijn eigen Insider programma. Met de beschikbaarheid van de eerste Windows Server 2016 Insider Preview Build kunnen Insider-gebruikers nu een eerste indruk krijgen van de aankomende feature release.

De eerste Windows Server 2016 testbuild, genaamd Build 16237, biedt een eerste indruk van de feature release welke bekend zal komen te staan als 1709 en in september wordt verwacht. Beschikbaar voor gebruikers in het Windows Insider for Business Program. De eerste testbuild biedt een nieuwe basis containerinstallatie voor de Nano Server en Server Core. De Nano Server installatie bevat een preview van de Nano Server met .NET Core 2.0 en een preview installatie gebaseerd op PowerShell 6.0.

Ook biedt Build 16237 ondersteuning voor het koppelen van SMB-volumes (mounten) en zijn er enkele aanpassingen rondom Cloud Guest uitgevoerd. Daarnaast bevat het ondersteuning voor afgeschermde Linux VMs, data deduplicatie voor ReFS en ondersteuning voor cluster sets. Persistent memory kan nu worden gebruikt door de Hyper-V virtuele machines en er zijn verbeteringen aan containernetwerken geïmplementeerd voor Kubernetes ondersteuning.

Vanaf deze build is Nano Server alleen nog maar bruikbaar in containers. Hierdoor zijn enkele features verwijderd die zich oorspronkelijk in de Nano Server installatie voor Windows Server 2016 bevonden, waaronder WMI, Powershell, .NET Core en de servicing stack.

Ook de Windows Server 2016 Core basisinstallatie is met Build 16237 geoptimaliseerd waardoor meer dan 20 procent wordt bespaard op de schijfruimte. Iedereen die geïnteresseerd is in het downloaden van deze Windows Server 2016 build kan het beste alle verandering lezen op de Windows blog. In de blog kan ook de download link gevonden worden voor de build. Overeenkomende Windows Server 2016-installaties worden beschikbaar gesteld via de Docker Hub.

Middels de Feedback Hub kun je bugs doorgeven en anderzijds feedback geven, waarmee Microsoft de uiteindelijke feature release, welke in september wordt verwacht, kan verbeteren.