‘Apple in de problemen met productie iPhone 8’

De productie van de Apple iPhone 8 schijnt niet zo voorspoedig te lopen als het bedrijf wil. Het bedrijf zou daarom dure productieapparatuur gekocht hebben om te leasen aan andere fabrikanten, opdat er genoeg onderdelen geproduceerd worden. Het lijkt de vraag te zijn of het toestel wel op tijd in grote aantallen geleverd kan worden.

Volgens het Koreaanse The Investor kocht Apple om voor tientallen miljoenen dollars aan productieapparatuur voor het maken van stugge flexibele printplaten. Dat lijkt een tegenstelling, maar is het niet: de onderdelen die chips moeten verbinden met onderdelen als het scherm en de camera moeten tegelijk flexibel en stevig zijn.

Apple heeft wel die apparatuur gekocht, maar beschikt echter niet over een productiefabriek om ze in gebruik te nemen. Volgens bronnen van The Investor verhuurt Apple de apparatuur dan ook aan producenten om zichzelf te verzekeren van de levering van de onderdelen die het nodig heeft voor de nieuwe iPhone.

Apple schijnt de printplaten oorspronkelijk bij drie verschillende producenten besteld te hebben, maar daarvan trok er zich eentje terug. De producent die zich terugtrok zou Taiwanees zijn. De precieze reden achter de terugtrekking is niet bekend, maar naar het schijnt was het niet winstgevend genoeg. De productie van de printplaten zou erg ingewikkeld zijn, de kwaliteitscontroles zeer strikt en de winstgevendheid daardoor laag.

Het gaat specifiek om rigid flexible printed circuit boards, die veel moeilijker te produceren zijn dan de reguliere varianten. Normaliter is een printplaat immers rigide of flexibel, niet allebei. Apple heeft echter dit type printplaat nodig voor onder meer het aanraakscherm van de nieuwe iPhone. Om zichzelf te verzekeren van voldoende geproduceerde eenheden, zou Apple daarom de apparatuur gekocht hebben. Dit jaar zou het nog honderd miljoen eenheden van de RFPCB’s geleverd willen zien, en zoekt het meer bedrijven voor de productie daarvan.

Voor fans van Apple is het vermoedelijk geen goed nieuws: die kijken al meer dan een jaar uit naar de tiende iPhone, die erg vernieuwend zou moeten zijn. Het gaat naar het schijnt om de eerste OLED-iPhone met een display dat de hele voorkant bedekt. Toch lijkt de productie ervan niet voorspoedig te lopen en dit bericht doet weer een duit in dat zakje.

Het bericht past bij eerdere verhalen over leveringsproblemen van de iPhone 8. Het toestel zou volgens uiteenlopende verhalen pas in oktober of november op de markt gebracht worden. Verwacht wordt dat Apple dan met ernstige tekorten kampt, en dat de levering pas tegen begin 2018 op orde is. Zeker is dat overigens niet: het kan zelfs dat Apple de telefoon niet in september presenteert.