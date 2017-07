Audi komt als eerste met een niveau 3 autonome auto

Consumer

Audi heeft als eerste autofabrikant een niveau 3 autonome auto onthuld. Dankzij een flink aantal high-tech toevoegingen, die het samen met Nvidia gemaakt heeft, kan een mens plaatsnemen in de auto zonder de ogen op de weg te hoeven houden. Kortom: het is de eerste productie-auto die ook veilig over de weg kan zonder menselijk chauffeur.

Dat meldt Fudzilla vandaag. Het nieuws volgt op een belofte die Audi tijdens de CES2017 deed. Het liet toen weten zijn eerste niveau 4 autonome auto in 2020 te produceren. Voordat het zover kan zijn, moet eerst een tussenstap genomen worden en die maakt Audi nu. De eerste productie-auto die zich op niveau 3 bevindt is de Audi A8 2018.

Mocht je je afvragen wat dat niveau 3 inhoudt, is dat eenvoudig uit te leggen. Voor de route naar volledig autonome voertuigen zijn er vijf tussenstappen die genomen moeten worden. Op dit moment verkeren meerdere voertuigen op niveau 2, waaronder die met de Tesla Autopilot rijden. Dit houdt in dat een voertuig zelfstandig kan versnellen, afremmen en de weg kan volgen.

Een auto van niveau 3 valt in de zogenaamde eyes off categorie, waarbij een chauffeur in niet-complexe omgevingen – waaronder bijvoorbeeld de snelweg – zijn aandacht niet bij de weg hoeft te houden. Niveau 4 houdt in dat een auto in praktisch elke omstandigheid, dus ook in woonwijken en verschillende weersomstandigheden, zelfstandig kan rijden. Niveau 5 is een volledig autonome auto.

Volgens Rupert Stalder, de bestuursvoorzitter van Audi, valt de A8 2018 dankzij een boel technologische toevoegingen in de derde categorie. Het belangrijkste is het Audi AI Traffic Jam Pilot systeem, dat LIDAR combineert met camera’s, radarsystemen en ultrasone sensoren. Een door Nvidia geleverde processor verwerkt die gegevens en zorgt dat de auto een precies model kan genereren van zijn omgeving en aan de hand daarvan veilig kan rijden zonder objecten in de omgeving te raken. De zelfrijdende functie kan ingeschakeld worden als het voertuig minimaal 60 kilometer per uur rijdt.

Wat de sensoren betreft, gaf Audi overigens een informatieve afbeelding vrij, die je hieronder kan zien.