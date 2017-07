Cisco breidt security uit richting de cloud met overname Observable

Business

Cisco heeft aangekondigd dat het Observable Networks over zal nemen, waarmee het bedrijf network forensics in de cloud aan kan gaan bieden. Met andere woorden, de overname brengt de StealthWatch oplossing van Cisco naar de cloud.

StealthWatch biedt gebruikers real-time monitoring van al het verkeer op een netwerk op een bepaald moment, waarmee gebruikers, apparaten en ander verkeer gevolgd kunnen worden. Middels machine learning moet het nieuwe StealthWatch bedreigingen beter gaan begrijpen. Hierdoor neemt het sneller en nauwkeuriger maatregelen dan het huidige StealthWatch platform.

Rob Salvagno, Cisco’s VP van Corporate Business Development, zei het volgende over de acquisitie: “De mogelijkheid om de zichtbaarheid, beveiliging en het reactievermogen over een heel IT-oppervlak te verbeteren, met daarbij zeer gedistribueerde branch omgeving en publieke cloud infrastructuren inbegrepen, wordt steeds belangrijker aangezien bedrijven en organisaties een digitale transformatie doormaken. De overname van Observable bevestigt Cisco’s toewijding om ongeëvenaarde beveiligingsoplossingen voor onze klanten en partners te bieden.”

Salvagno voegde toe dat de overname van het in St. Louis gevestigde bedrijf deel uitmaakt van Cisco’s groter wordende inspanning richting software-based oplossingen, onder andere in de cloud.

Naar verwachting zal de deal rond zijn in het eerste kwartaal van 2018. Cisco en Observable hebben verder geen details vrijgegeven over wat het gevolg zal zijn voor de beide bedrijven. Zo is het nog niet bekend of Observable en haar werknemers deel zullen worden van Cisco of dat ze hun eigen naam behouden.