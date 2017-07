AWS introduceert derde generatie EC2 instances

Services

Amazon Web Services (AWS) heeft de beschikbaarheid van haar derde generatie (G3) EC2 instances aangekondigd. De G3 heeft twee keer zoveel CPU-rekenkracht en acht keer het host-geheugen van de tweede generatie.

De G3 instances zijn de volgende generatie van de Amazon EC2 en combineren CPU en RAM voor workloads, zoals 3D rendering en visualisaties. Ze bieden dubbel de CPU kracht en dubbel het host-geheugen per GPU in vergelijking met de krachtigste GPU cloud instance die momenteel beschikbaar is.

AWS stelt dat klanten die een goede CPU processing capaciteit en -geheugen nodig hebben, voor bijvoorbeeld medische beeldverwerking of seismische visualisatieopdrachten, de nieuwe instance kunnen gebruiken om de beste performance in grafisch-intensieve applicaties te garanderen. De G3 biedt zoals al aangegeven twee keer zoveel CPU kracht en acht keer het host-geheugen van de vorige generatie instance, de G2.

De G3 bestaat uit vier NVIDIA Tesla M60 GPUs gecombineerd met 64 Intel Xeon E5-2686v4 processoren en 488GB aan RAM. Daarnaast biedt het ondersteuning voor vier monitoren met resoluties van maximaal 4K, dankzij de virtuele werkplekmogelijkheden van NVIDIA GRID, en bezit het hardware codering voor maximaal 10 H.265 (HEVC) 1080p30 streams per GPU.

Matt German, VP bij Amazon EC2 meldt dat de G3 bedacht is voor de meest veeleisende workloads, zoals 3D rendering en datavisualisatie. Hieraan voegde hij het volgende toe: “Klanten hebben ons verteld dat de mogelijkheid om te kiezen voor de juiste instance voor de juiste workload ze de mogelijkheid biedt om veel efficiënter te werken en sneller in de markt toe te treden. Dit is waarom wij zullen blijven innoveren om iedere workload beter te kunnen ondersteunen.”