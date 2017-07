Veel kritiek op vernieuwde Skype

Apps & Software

Op 1 juni kwam Microsoft met de enigszins onverwachte aankondiging dat Skype compleet vernieuwd wordt. Sindsdien is de vernieuwde toepassing naar steeds meer mensen uitgerold en lijkt de kritiek hierop niet mals. Sinds de lancering zijn de cijfers in appstores die Skype kreeg flink gedaald.

De site The Verge maakte een overzicht waarin het uitgebreid de ontvangst van de vernieuwde app bespreekt. De nieuwe versie scoort in verschillende App Stores van Apple erg laag. Zo heeft deze in het Verenigd Koninkrijk slechts 1 ster, in de Verenigde Staten slechts 1,5 en ook in Nederland pas 1,5 sterren. Dat terwijl de oude versies gemiddeld met drie sterren beoordeeld werden. Iets soortgelijks heeft zich volgens de site afgespeeld in de Play Store van Google, waar tegenwoordig steeds meer lage waarderingen gegeven worden.

De nieuwe versie van Skype brengt een paar belangrijke nieuwe functies naar de app. Zo kunnen gebruikers nu een serie foto’s en video’s maken, kunnen er tijdens videogesprekken emoji verstuurd worden en ziet de app er compleet anders uit.

The Verge denkt dat Microsoft een fout heeft gemaakt met het herontwerpen van de app, in plaats van de problemen op te lossen. Microsoft heeft de vernieuwde versie vooral toegespitst op het versturen van berichten en is daarmee van de oorspronkelijk gedachte achter de app vandaan bewogen. Dat lijkt geen goede beslissing te zijn geweest, denkt The Verge.

Microsoft laat zelf weten “veel geweldige feedback” ontvangen te hebben en actief te werken aan nieuwe verbeteringen. Het heeft al besloten een aantal functies terug te brengen die eerder uit de apps gehaald waren. Zo krijgen gebruikers toch weer een statusoverzicht van contacten in het thuisscherm en kan er content van andere apps via Skype gedeeld worden.