Geen Windows 10 ondersteuning meer voor 2-in-1 pc’s door compatibiliteitsprobleem

Als jij eigenaar bent van een van de eerste 2-in-1 PC’s, heb je misschien wel een groot probleem. Deze PC’s ontvingen minder dan 2 jaar geleden een gratis upgrade naar Windows 10, maar kunnen nu geen nieuwe updates meer ontvangen door een compatibiliteitsprobleem.

In 2015 kreeg je als gebruiker van een 2-in-1 PC een gratis upgrade naar Windows 10, met daaropvolgend de zomer 2016 “Anniversary Update” (versie 1607). Hiermee werd toegang gegeven tot de meest up-to-date Windows 10 versie. Met het installeren van de Creators Update begin dit jaar gaat het echter finaal mis voor deze PC’s, met een bericht dat het volgende claimt: “Windows wordt niet langer ondersteund op deze PC. De-installeer deze app nu want hij is niet compatible met Windows 10.”

Het probleem ligt echter niet bij de gebruiker, maar bij de Windows 10 versie. Er is namelijk geen compatibiliteit tussen de PC-hardware en de Windows 10 Creators Update software, aldus ZDNet. Dit probleem komt voor in apparaten die gebouwd zijn rondom Intel’s Atom Clover Trail CPU-serie. Wanneer de update gedownload wordt op een apparaat met een Clover Trail CPU, wordt er ongeveer 3GB aan setup bestanden gedownload waarna de foutmelding weergegeven wordt. De blokkade omzeilen is niet bepaald makkelijk. Er moet dus een compatibiliteitsprobleem opgelost worden, anders zullen deze apparaten altijd gebruik moeten maken van Windows 10 versie 1607.

Aangezien iedere Windows 10 feature update maar tot 18 maanden na lancering wordt ondersteund met beveiligingsupdates, zullen deze PC’s begin 2018 allemaal zonder ondersteuning komen te zitten omdat ze nog draaien op de “Anniversary Update”. Hoewel Microsoft zelf het probleem nergens beaamt, zegt Acer wel al in contact met Microsoft te zijn om zo de juiste drivers te vinden voor dit compatibiliteitsprobleem.

In het ‘Windows as a Service’ plan, welke in januari van 2015 werd geïntroduceerd, staat dat een apparaat geen updates mag ontvangen als de hardware niet compatibel is, het niet de juiste drivers heeft of het buiten de OEM ondersteuning periode valt. Alle Clover Trail apparaten kunnen om deze reden dus geen updates meer ontvangen sinds de Anniversary Update. Hoeveel apparaten met deze CPU’s verkocht zijn is onduidelijk, maar ZDNet schat dat dit in de miljoenen loopt.

Hoewel het probleem zich alleen voor doet bij PC’s gebouwd voor Windows 8 of 8.1, is het een serieus probleem waarmee apparaten met een Clover Trail CPU begin volgend jaar gevaar zouden gaan lopen. Laten we hopen dat Microsoft voor die tijd een oplossing heeft gevonden.