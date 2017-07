Facebook plaatst overal advertenties in hoop nieuwe cash cow te vinden

Business

Facebook is niet zo groot geworden zonder reden. Middels News Feed verdient het haar geld en kan het blijven groeien. Echter zijn de plekken in News feed waarop advertenties geplaatst kunnen worden zonder dat gebruikers zich gaan storen op aan het raken. De oplossing? Meer advertenties plaatsen in video’s of op Instagram.

Hoewel Facebook gratis is, moet het ergens zijn geld aan verdienen. Dit wordt gedaan door het plaatsen van advertenties. News Feed maakt gericht adverteren mogelijk, aangezien de verslagen in het nieuwsoverzicht worden beïnvloed door de connecties en activiteiten van de Facebook gebruiker. Het probleem met advertenties is dat het er niet te veel moeten worden, anders gaan gebruikers zich eraan storen. Het ratio van advertenties, oftewel de ‘ad load’, van News Feed is echter dusdanig hoog dat er geen plek is voor meer. Hierdoor claimt Facebook dat de groei in omzet dit jaar beduidend omlaag zal gaan, aldus Recode.

Dit betekent echter niet dat Facebook niet meer zal groeien. Met 76 miljoen nieuwe gebruikers in het afgelopen kwartaal alleen, zijn er een hoop nieuwe gebruikers om advertenties aan te laten zien. Maar met twee miljard gebruikers begint de groei in gebruikers ook te stagneren, deels omdat een groot gedeelte van de internetgebruikers die Facebook niet gebruiken zich in China bevindt, waar Facebook geblokkeerd is.

Omdat meer advertenties in News Feed zelf niet mogelijk is, is de organisatie zich nu aan het oriënteren op adverteren middels andere formats. Zo zijn er nu advertenties tijdens het afspelen van video’s. Facebook betaalt zelfs video uitgevers om TV series te maken voor het platform, zodat er meer adverteermogelijkheden zijn. Ook zijn er in de afgelopen zes maanden advertenties geïmplementeerd in Instagram Stories en Facebook Messenger. Daarnaast is de organisatie bezig met het testen van advertenties in Marketplace; het platform voor het verkopen van gebruikte producten. Een van deze formats zou het nieuwe inkomstenmodel moeten worden.

Adverteerders hebben een enorm TV budget, dus het perfectioneren van advertenties in video’s zou volgens Recode een enorme doorbraak zijn. Ook WhatsApp (1,2 miljard gebruikers) ondergaat een enorme business push met het aanstellen van Matt Idema als COO. Hoewel Instagram’s omzet nooit vrij wordt gegeven, beweert Piper Jaffray dat de omzet van Instagram tot 22 miljard dollar zal groeien in 2021, in vergelijking met de 27 miljard dollar van Facebook. Hier zullen dus in alle waarschijnlijkheid ook steeds meer advertenties komen te staan.