Tesla wil nog 2 of 3 Gigafactories openen

Business

Tesla is momenteel in de weer om een aantal Gigafactories bij te bouwen om zo de toekomstige aanvraag naar elektrische auto’s bij te kunnen houden. Niet alleen in de VS, maar ook daarbuiten.

Het Amerikaanse Tesla, producent van elektrische auto’s, verwacht de komende jaren een toenemende vraag naar hun producten. Vandaar dat ze van plan zijn om nog eens 2 of 3 Gigafactories bij te bouwen in de Verenigde Staten. Ook wordt er gekeken voor extra fabrieken in China en Europa.

Tesla CEO Elon Musk maakte dit nieuws bekend tijdens een bijeenkomst waar vele politici bij aanwezig waren. Daarmee hoopte hij waarschijnlijk dat een van de gasten wel een Gigafactory in zijn of haar staat zou willen. Musk gaf tevens aan dat hij de veiligheid van zijn auto’s heel hoog op de agenda heeft staan. Ieder model heeft een speciale encryptie die ervoor zorgt dat de belangrijkste delen van de auto, zoals de remmen, worden beschermd. Dit zal bij de toekomstige modellen alleen nog maar beter worden.

De geruchten gaan ook dat Tesla een eigen muziekdienst wilde opzetten. De bedoeling zou onder meer zijn om een soort radiodienst te leveren, maar ook duurdere opties met onder meer speciale afspeellijsten. De gedachte is interessant, want in veel landen heeft Tesla een deal met Spotify en wordt de software van de Zweedse onderneming meegeleverd met de elektrische auto’s.

Er wordt gespeculeerd dat de elektrische auto over 20 jaar de markt zal domineren. Als Tesla dan niet genoeg fabrieken heeft, zullen ze hun koppositie misschien verliezen. Ook is er een kans dat dit eerder gebeurd. Er is namelijk steeds meer concurrentie, onder andere van Volvo. Zij zijn namelijk bezig het het ontwikkelen van hun eerste volledig elektrische auto en willen in 2019 volledig overstappen op elektrisch rijden.

Daarnaast is ook Audi een grote concurrent. Zij hebben als eerste autofabrikant een niveau 3 autonome auto onthuld. Dit moet de eerste productie-auto worden die ook veilig over de weg kan zonder menselijk chauffeur. Het is nog maar de vraag of Tesla hiertegen op zou kunnen. Recent was Techzine te gast bij Bosch, een bedrijf dat enorm veel onderdelen ontwikkeld voor zelfrijdende elektrische auto’s, zij gaven aan dat er nog veel ontwikkeling nodig is voordat de zelfrijdende auto ons straatbeeld domineert.