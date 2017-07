Linux Hyperledger Fabric 1.0 blockchain klaar voor productie

Apps & Software

De Linux Foundation heeft de beschikbaarheid van de Hyperledger Fabric 1.0 aangekondigd, welke ontworpen werd in samenwerking met meer dan 150 ontwikkelaars van 28 organisaties. Met Fabric 1.0 kunnen zakelijke blockchain grootboeknetwerken gebouwd worden.

Het duurde 16 maanden om de software te bouwen, met behulp van ontwikkelaars van onder andere Hitachi, IBM en Fujitsu, maar is nu klaar voor gebruik. Het biedt de mogelijkheid om een onveranderbaar, veilig elektronisch grootboek te creëren in industrieën met financiële diensten. Zo kan het gebruikt worden voor het voltooien van transacties, inclusief het validatie- en afwikkelingsproces, en in de gezondheidszorg, waar het functioneert als een manier om te valideren waar het online patiëntarchief zich bevindt en wie daar toegang tot heeft, aldus Forbes. Zo kan de blockchain toegepast worden op Wall Street om zo in real-time te kunnen verifiëren wanneer alle partijen de data hebben ontvangen en de overeenkomst rond is.

Hyperledger Fabric 1.0 wordt gehost door Linux en is een “echte mijlpaal voor onze community”, zegt Brian Behlendorf, executive director bij Hyperledger. “Na een jaar van publieke samenwerking, testen en valideren in de vorm van POC’s en pilots, kunnen consumenten en leveranciers van technologie gebaseerd op Hyperledger Fabric nu verder gaan met productie-implementatie en -activiteiten.”

Transparantie en vertrouwen

Blockchains kunnen gecodeerd of gedecodeerd worden, maar in beide gevallen kan de data in de database niet aangepast worden. Dit omdat ieder stukje data is gelinkt aan de desbetreffende geautoriseerde gebruiker. Er kan wel nieuwe data toegevoegd worden, maar de data die er al in stond kan niet langer aangepast worden. Je hoeft je dus niet langer zorgen te maken over eventueel dataverlies, want het kan nooit verwijderd worden.

Door de transparantie die een blockchain biedt, is het mogelijk om een gevoel van vertrouwen te creëren onder klanten, wat in bepaalde industrieën doorslaggevend kan zijn. Daarnaast kan middels blockchain getraceerd worden waar bepaalde goederen zich bevinden wanneer zij bijvoorbeeld vanuit leveranciers naar outlets verplaatsen. Hiermee kan de herkomst van een product gemakkelijk achterhaald worden, waardoor klanten weten wat ze kopen.

Klanten zijn erg tevreden over Linux’ Hyperledger Fabrics. Zo zegt Mohan Venkataraman, CTO van IT People Corporation het volgende: “Hyperledger Fabric laat ons team meer tijd besteden aan de zakelijke behoeften van klanten en minder aan het vinden van tijdelijke technologische oplossingen.”