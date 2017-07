Netflix heeft voor het eerst meer dan 100 miljoen abonnees

Business

Netflix heeft afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. ’s Werelds grootste streamingdienst wist in het tweede kwartaal van 2017 maar liefst 5,2 miljoen nieuwe abonnees te werven. Vermoedelijk vooral daardoor, namen de aandelen afgelopen maandag 10,4 procent in waarde toe.

Dit meldt persbureau Reuters vanmorgen in een bericht over de prestaties van Netflix. Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf zijn er meer abonnees buiten de Verenigde Staten. Het bedrijf had sinds de oprichting in augustus 1997 in de VS altijd vooral klanten in het eigen land. Eind juni waren er echter voor het eerst meer daarbuiten: 52,03 miljoen, tegenover 51,92 miljoen in de Verenigde Staten. Daarmee overschreed het bedrijf ook voor het eerst de grens van 100 miljoen betalende abonnees.

De omzet van Netflix bedroeg de afgelopen drie maanden zo’n 2,8 miljard dollar. In het tweede kwartaal van 2016 was de omzet nog 2,1 miljard dollar. De winst is ook flink gegroeid: van 41 miljoen dollar een jaar geleden naar 65 miljoen dollar afgelopen kwartaal. Daarmee doet Netflix op vrijwel elk vlak beter dan verwacht.

Groei in abonnees

Beursanalisten hadden verwacht dat er maximaal 3,2 miljoen nieuwe abonnees bij zouden komen, waar dat er uiteindelijk dus twee miljoen meer waren. Dat komt vooral door goede resultaten buiten de Verenigde Staten. Voorspeld was dat er zo’n 2,59 miljoen ‘internationale’ abonnees bij zouden komen. Dat werden er maar liefst 4,14 miljoen. Binnen de VS was voorspeld dat er 631.000 nieuwe abonnees zouden komen en dat werden er 1,07 miljoen.

Vermoedelijk komt dit vooral door de sterke nieuwe content die Netflix lanceerde. Niet alleen kwam het met nieuwe seizoenen van series als House of Cards en Orange is the New Black, ook lanceerde het films als Okja en War Machine. In totaal steekt Netflix elk jaar meer dan 6 miljard dollar in nieuwe content, in de hoop ’s werelds grootste streamingdienst te blijven.

Verwachtingen komend kwartaal

Netflix verwacht mede door deze sterke groei komend kwartaal vijf miljoen nieuwe abonnees te mogen verwelkomen. Daarvan komen er volgens het bedrijf naar schatting 3,65 miljoen uit andere landen dan de Verenigde Staten. Toch is het de vraag of dat lukt: Netflix is gewoonlijk vrij optimistisch over zijn eigen prestaties en heeft te maken met fikse concurrentie.

Buiten de Verenigde Staten zijn namelijk ook bedrijven als Amazon en Google druk bezig met streamingdiensten, die allemaal tegen ongeveer dezelfde prijs aangeboden worden. Elk van die diensten heeft eigen unieke content, die niet voor anderen beschikbaar is en consumenten aan de diensten bindt.

Netflix vs. Videoland

In Nederland concurreert Netflix met Videoland, de streamingdienst van RTL. Volgens Telecompaper is het hier een behoorlijk ongelijke strijd. In Nederland zouden er 2,35 miljoen Nederlandse klanten zijn, een stijging van 200.000 ten opzichte van een kwartaal geleden. Dat zijn er veel meer dan Videoland, dat volgens de laatste cijfers zo’n 200.000 Nederlandse abonnees heeft.