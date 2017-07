Eerste blik op high-end Nokia smartphone

Mobile

HMD Global onthulde in februari de eerste nieuwe Nokia-smartphones. Het gaat tot nu toe bovenal om goedkopere smartphones, maar de plannen van HMD gaan verder dan dat. Nu lijkt de eerste blik op de Nokia 8 onthuld te zijn, de eerste high-end Nokia-smartphone.

Evan Blass, die een goede staat van dienst heeft als het aankomt op het lekken van details over en foto’s van smartphones, plaatste op zijn Twitter-account een foto van de voor- en achterkant van de Nokia 8. Het ziet eruit als een smartphone met minimale schermranden, en past dus binnen de huidige trend van smartphones met grote schermen in relatief kleine behuizingen.

Van het toestel zouden ook al specificaties gelekt zijn. Zo meldt Venture Beat dat het gaat om een scherm van 5,3-inch met QHD-resolutie. De smartphone zou draaien op Android 7.1.1 en dus op de nieuwste versie van Google’s mobiele besturingssysteem. De processor is volgens de site een Qualcomm Snapdragon 835, die beschikt over 4 tot 6GB aan werkgeheugen.

Interessant is dat de smartphone volgens de foto beschikt over twee lenzen aan de achterkant. Ook dat past binnen de nieuwe trend van high-end smartphones, waarvan er steeds meer over een dubbele camera aan de achterkant beschikken. In het geval van de Nokia 8, zou het gaan om een camera met Carl Zeiss-lenzen en een resolutie van 13 megapixels.

Het is niet bekend over hoeveel opslaggeheugen de consument zou beschikken. Het toestel schijnt zo’n 600 euro te gaan kosten. Of en wanneer deze naar Nederland komt is niet zeker, al lijkt het wel waarschijnlijk dat die er op een gegeven moment komt. KPN is in Nederland de releasepartner van HMD.