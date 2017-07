BMW-chauffeurs kunnen straks Skypen tijdens het rijden

Business

Skype for Business komt naar auto’s in de BMW 5 Serie. Dat heeft BMW deze week aangekondigd tijdens zijn jaarlijkse Innovation Days in Chicago. Het gaat daarvoor samenwerken met Microsoft en zal de functie allereerst uitrollen naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Op termijn volgen ook andere landen.

Skype for Business zal geïntegreerd worden in BMW’s iDrive systeem en chauffeurs attenderen op aankomende vergaderingen. De software zal ook aanbieden om direct te bellen, zonder dat de gebruiker daarvoor een telefoonnummer hoeft in te voeren. Microsoft Exchange maakt het mogelijk om te synchroniseren met de agenda, to-do lijsten en contactpersonen, gebruikmakend van de stembesturing van de auto.

“In de altijd-aan cultuur van vandaag, moeten mensen overal productief zijn, ook in hun auto,” legt Microsofts Ulrich Homann uit. “Reistijden worden steeds langer en mensen werken vanuit veel verschillende locaties. Dat betekent dat mensen de tijd die ze in hun auto doorbrengen ook moeten kunnen gebruiken. Bij Microsoft geloven we dat de auto dan ook meer moet bieden dan alleen een ritje, maar ook een persoonlijk kantoor op wielen moet zijn, zodat mensen productief kunnen zijn en meer tijd krijgen om te genieten van hun leven.”

De samenwerking wordt in eerste instantie in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gelanceerd en komt op een later moment naar andere markten. Wanneer precies is niet bekend. Groepen die zich bezighouden met veiligheid op de weg zullen zich wellicht zorgen maken met deze aankondiging. Recent onderzoek van de Texas A&M University wees bijvoorbeeld uit dat het versturen van berichten met je stem net zo gevaarlijk is als het versturen van sms’jes. Tegelijk wees onderzoek van de Carnegie Mellon University uit dat praten tijdens het rijden niet per se voor gevaarlijker rijgedrag zorgt. Het is dus de vraag welk van de onderzoeken precies klopt en of het echt onveiliger is.

Voor kantoormedewerkers die veel onderweg zijn vormt het in elk geval een fijne toevoeging om onderweg te kunnen overleggen met collega’s of klanten. Skype for Business kost in Nederland in de goedkoopste variant 4,20 euro per maand per gebruiker.