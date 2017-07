Microsoft lanceert Windows-app van LinkedIn

Business

Microsoft is begonnen met de uitrol van de LinkedIn app voor Windows 10. Daarmee realiseert de technologiereus een van de vele stappen die het wil nemen voor de integratie van de LinkedIn en Windows. Als je de app installeert, krijg je voortaan notificaties van LinkedIn te zien in het Windows actiecentrum.

De app wordt vanaf vandaag uitgerold naar de Windows Store, maar is niet meteen wereldwijd beschikbaar. De LinkedIn-app is nog niet beschikbaar in Nederland, maar zou voor eind juli hier beschikbaar moeten zijn. Ook meldt Microsoft dat de app volledig in het Nederlands beschikbaar zal zijn.

In een blog over de lancering van de app schrijft Microsoft dat de app “een aantrekkelijkere en volledig geïntegreerde LinkedIn-ervaring biedt die direct toegankelijk is vanaf het startmenu en de taakbalk. In het actiecentrum en op de Live Tile biedt de app real-time notificaties, waaronder nieuwe berichten, inzichten over met wie je nieuwe afspraken hebt, trending nieuws in je industrie en updates binnen je netwerk.”

Sinds Microsoft het sociale netwerk voor professionals voor 23 miljard euro overnam, zijn er veel zaken veranderd. Er werd een compleet nieuw ontwerp gelanceerd dat het geheel wat strakker maakt, dat overigens wel al voor de overname in ontwikkeling was. Verder werd recent Microsoft Dynamics 365 geïntegreerd met LinkedIn. Het sociale netwerk voor zakelijke professionals heeft sinds april 2017 500 miljoen leden.

De komende tijd vinden er nog heel wat andere veranderingen plaats. Toen de overname werd afgerond, kondigde Microsoft heel wat vernieuwingen aan. Zo zullen gebruikers die een CV maken binnen Microsoft Word nog de mogelijkheid krijgen om hun CV op LinkedIn door te plaatsen, komt er een nieuwsredactie naar LinkedIn en zal de gesponsorde content op LinkedIn ook naar andere Microsoft-diensten komen.