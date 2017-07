Google brengt kwantumcomputer naar de cloud

Services

Google steekt al jaren geld in het ontwikkelen van de meest moderne technologie, waaronder ook het bouwen van een werkende kwantumcomputer. Nu deze eerste stap is gezet, is de organisatie op zoek naar een manier om het ook daadwerkelijk in de markt te zetten.

Google heeft laboratoria en AI-onderzoekers de afgelopen maanden geleidelijk toegang gegeven tot haar kwantummachines in de cloud. Het doel is om middels deze weg de ontwikkeling van tools en applicaties voor de vernieuwende technologie te stimuleren, om dit uiteindelijk toe te passen in een snellere, sterkere cloud computing service, aldus Bloomberg.

Kwantumsystemen verleggen de grenzen van de manier waarop atomen en andere kleine deeltjes problemen oplossen die traditionele computers niet aankunnen. Hoewel de technologie nog opkomend is en het nog niet volledig duidelijk is wat het nu precies allemaal kan, is Google druk bezig met mogelijkheden om het in de markt te zetten en ook toekomstige concurrenten te overstijgen.

Waarbij traditionele computers informatie verwerken als eentjes en nullen, gebruiken kwantummachines zogenaamde ‘qubits’ die zowel een 1, een 0 of een stadium tussen deze twee cijfers kunnen zijn. Het heeft de mogelijkheid om informatie vele malen sneller te verwerken dan traditionele systemen, maar dusver is het nog niet commercieel inzetbaar.

Google als aanjager kwantumcomputing

In een presentatie door Google werd een nieuw laboratorium genaamd ‘Embryonic quantum data center’ genoemd, en ook ProjectQ: een open-source initiatief om ontwikkelaars zover te krijgen om code voor de kwantumcomputers te gaan schrijven. Ze zijn dus open over het feit dat ze bezig zijn met de ontwikkeling van kwantumhardware en dat ze er uiteindelijk een cloud service van willen maken.

Google kondigde in 2014 voor het eerst haar interesse in kwantumcomputers aan. Met als doel om net zo goed als, of beter dan, de huidige supercomputers te werken, wil Google eind 2017 bewijzen dat kwantumcomputers de toekomst zijn. Omdat ze nogal groot zijn en ze speciaal gekoeld moeten worden, zullen ze naar verwachting vooral gehuurd worden via het internet. Doordat kwantumcomputers duizenden malen sneller zijn dan de huidige systemen, zou dit een enorme boost voor cloud services opleveren. Vooral voor Google, die met haar clouddiensten de compute tijd per minuut aanbiedt. Kwantum computers zouden de computing tijd drastisch in moeten korten, wat Google de mogelijkheid geeft om haar prijzen te verlagen en beter voor de dag te komen ten opzichte van Amazon en Microsoft. Deze bedrijven werken overigens ook aan kwantumcomputers.

IBM stelde eerder dit jaar al kwantumcomputers beschikbaar via de cloud. Met het 17 qubit prototype is het echter nog in een erg experimenteel stadium. Google claimt een machine met 49 qubits af te gaan leveren, hoewel het dusver onduidelijk is of dit ook daadwerkelijk de computer is die aangeboden zal worden via het internet. Volgens Seth lloyd, professor aan de Massachusetts Institute of Technology, zullen applicaties pas bruikbaar zijn vanaf 100 qubits, maar hij beaamt wel dat Google’s inzet een bredere interesse omtrent kwantumcomputing heeft gestimuleerd. Door Google schieten kwantum start-ups nu als paddenstoelen uit de grond.

Kwantumcomputers zullen, wanneer ze daadwerkelijk inzetbaar zijn, gebruikt kunnen worden voor allerlei doeleinden. Een daarvan zou het veilig overzetten van data zijn, dankzij kwantumcryptografie.