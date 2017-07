Nederlandse mkb’er minder voor digitalisering dan Europese collega’s

Business

Nederlandse mkb’ers zien de toekomst zonnig in. Er wordt door zo’n acht op de tien bedrijven uitgegaan van prima groeipotentieel voor de komende jaren, waar dat in Europa zes op de tien bedrijven zijn. Wel vertrouwen Nederlandse mkb’ers minder op technologie van hun Europese collega’s.

Dat blijkt uit onderzoek van Microsoft en onderzoeksbureau Ipsos MORI onder 12.804 Europese mkb’ers, waarvan er zich 1.000 in Nederland bevonden. Het onderzoek keek in de eerste plek naar de vraag waarom mensen een eigen onderneming startten, waaruit blijkt dat velen dat deden voor een betere balans tussen werk en privé. In Nederland is dat 28 procent en in heel Europa zo’n 31 procent.

De vraag is hoe die balans het beste bereikt kan worden en daarover verschillen Nederlanders van de rest van Europa. In Nederland gelooft ongeveer de helft (52%) van de mkb’ers dat technologie helpt om tijd te besparen, waar dat in Europa maar liefst 78 procent is. Dat is een interessant detail, aangezien 22 procent van de Nederlanders aangaf stress een negatieve factor van een MKB-bedrijf te vinden en 34 procent in Europa.

Het onderzoek laat ook zien dat Nederlandse mkb’ers minder vaak dan hun Europese collega’s vinden dat technologie meer flexibiliteit biedt. Slechts de helft van de Nederlanders vindt dat, waar dat in de rest van Europa 72 procent is. Overigens vindt in Nederland 28 procent dat zijn onderneming meer zou moeten uitgeven aan technologie, maar ook dit is minder dan in de rest van Europa, waar het gemiddelde op 37 procent ligt.

Volgens Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, staan we pas aan het begin van de mogelijkheden. Hij gelooft dat een volgende digitaliseringsgolf onze levens en vooral de manier van zakendoen zal veranderen. “Er zijn tal van mkb-ondernemers die vooroplopen met slim gebruik van software en data, maar het totale mkb zal daarin mee moeten. Individuele ondernemers worden geremd door het ontbreken van een kader en standaarden om bijvoorbeeld onderling digitaal samen te werken, of juist door een veelheid en complexiteit van opties.”

MKB-Nederland werkt samen met VNO-NCW en LTO Nederland aan voorstellen om de Nederlandse economie verder te digitaliseren. Uit die samenwerking kwam al de Next Level-agenda uit, waarin de ondernemersorganisaties met specifieke voorstellen kwamen. Het probleem ligt wellicht in de perceptie van digitalisering. 41 procent van de Nederlandse ondernemers legt een link met automatisering, waar dat over heel Europa juist vijftig procent is.

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Myriam Nijhout-Van Gemert, directeur MKB bij Microsoft Nederland: “Mkb’ers zeggen veel waarde te hechten aan een balans tussen werk en privé, en juist technologie kan daaraan bijdragen. Door ze meer vrijheid te geven om zelf hun tijd in te delen, en te werken waar en wanneer hen dat het beste uitkomt bijvoorbeeld.”

