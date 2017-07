Zeven miljoen dollar gestolen van CoinDash door aanpassen website

Business

CoinDash hield gisteren een initial coin offering, waarmee de eerste investeringen voor het handelsplatform opgehaald zouden moeten worden. Echter liep dit niet zoals gepland en is er voor ongeveer zeven miljoen dollar gestolen van het ethereum platform door een hack op de CoinDash-website waar het ethereumadres werd aangepast.

Hoewel het aangepaste ethereum adres binnen drie minuten werd ontdekt, was het toen al te laat. Inmiddels hadden al enorm veel mensen ether naar het verkeerde adres gestuurd. Hierdoor is voor ongeveer zeven miljoen dollar aan ether gestolen, waarvan 6,4 miljoen dollar aan mensen die er vroeg bij waren toebehoorden. Het ethereum adres waarop de ether foutief is gestort bezit momenteel ongeveer 43.488 ether, wat neerkomt op ongeveer zeven miljoen dollar.

Nadat het duidelijk werd dat het adres was aangepast, werden er waarschuwingen gepubliceerd via verschillende kanalen, waaronder Twitter waarop al snel een discussie losbrak hoe de hack kon gebeuren en of mensen alsnog hun tokens zouden ontvangen. Tot dusver heeft de organisatie niet bekendgemaakt hoe de aanvallers, die nog onbekend zijn, de website hebben aangepast om de diefstal mogelijk te maken.

Mensen die geïnvesteerd hebben hoeven zich echter niet al te veel zorgen te maken over het ontvangen van hun tokens. CoinDash schrijft namelijk in een statement op de website dat mensen die geïnvesteerd hebben nog altijd hun tokens zullen ontvangen, ook al hebben ze gebruikgemaakt van het foutieve adres. Dit geldt echter alleen voor mensen die geïnvesteerd hebben voordat de website offline ging. Mensen die nog ether hebben gestuurd nadat de website was gesloten ontvangen middels de huidige regeling geen tokens. Verder wordt aangeraden om geen overschrijvingen meer te doen. De verkoop van tokens is voorlopig dan ook gestaakt. Hoewel CoinDash beaamt dat de situatie schadelijk is voor zowel de organisatie zelf als haar investeerders, gelooft het nog altijd in haar visie en zal dit ook niet het einde van het project zijn.

CoinDash wil een handelsplatform voor cryptovaluta creëren, waarbij het zelf geen fondsen beheert, in de hoop de toekomst van handel vorm te geven. Het platform heeft als doel de drempel te verlagen voor mensen die willen toetreden in de groeiende markt en ondersteunt hen middels verschillende processen als interactie en het handelen zelf.