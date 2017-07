Huawei combineert CPU, GPU en AI in nieuwe chip

Hardware

Huawei is van plan om een processor uit te brengen die CPU, GPU en AI-functies samenbrengt. Dit plan voor een nieuwe chip werd gepresenteerd door Richard Yu, CEO van de Huawei Consumer Business Group, tijdens het 2017 China Internet Conference in Beijing.

Yu claimt dat de nieuwe processor in de tweede helft van dit jaar gepresenteerd zal worden. Over de AI-component van de chip wilde hij echter nog niets kwijt. Huawei hoopt met de lancering van de AI-processor te kunnen concurreren met Google en Apple in de nieuwe, groeiende sector, aldus DigiTimes.

Voor iedereen die Huawei’s ontwikkelingen een beetje bij houdt, is het geen nieuws dat Richard Yu grote plannen heeft voor de organisatie. Zo wil het de grootste fabrikant van smartphones worden in de komende 4 jaar en wil het Apple overtreffen voor het einde van 2018. In een interview met Reuters zei de CEO dat het volgende: “We pakken Apple stap-voor-stap, innovatie-per-innovatie aan”. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de technologische verschuivingen, waaronder AI, virtual reality en augmented reality. “Als een auto bevindt Huawei zich in de markt. Met iedere bocht of draai, is er een mogelijkheid om de concurrentie te overtreffen.”

Het is daarom ook geen verrassing dat de nieuwe chip de meest innovatieve technologie probeert toe te passen. Wat de specificaties van de chip uiteindelijk zullen worden is echter nog volledig onbekend en het is dan ook alles behalve zeker dat de chip aan zal slaan. Er zijn al enkele GPU’s en CPU’s op de markt die AI integratie mogelijk maken, maar of deze ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden door Huawei is nog maar de vraag.