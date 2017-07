Google verandert indexering zoekmachine: mobile first!

Business

De zoekmachine van Google is altijd controversieel. Google houdt de algoritmes aan de ene kant graag geheim. Aan de andere kant wil ze wel open communiceren met webmasters. Zo wil er soms een onthulling komen die men niet verwacht. In een recente Google Webmaster Hangout was Google onverwacht openhartig over de de toekomst van de indexering van haar zoekmachines. Het blijkt dat Google aan het migreren is naar ‘Mobile First’. Google gaf aan momenteel handmatig aan het testen te zijn en de migratie in de loop van dit jaar uit te rollen.

Wat houdt de migratie naar mobile first in?

Google is van mening dat de zoekmachine zoveel gebruikt wordt omdat het gebruikers altijd de meest relevante resultaten voor hun vraag laat zien. Daarom analyseert het bedrijf continu hoe de zoekmachine gebruikt wordt en hoe kwalitatief de doorverwijzingen zijn. Het is Google al langer opgevallen dat de mobiele gebruikers de overhand krijgen. Daarom wil Google meer nadruk gaan leggen op de kwaliteit van de mobiele website. Bij het bepalen van de ranking (de plek van een website in Google) zal Google dus eerst de kwaliteit van de mobiele site analyseren en dan pas de desktopsite.

Uiteraard leverde deze mededeling veel vragen op. De belangrijkste vragen en antwoorden zetten we hier op een rij.

Hoe zal de roll-out plaatsvinden? Google begrijpt dat veel sitebeheerders aanpassingen moeten doen. Deze wijziging zal dan ook geleidelijk worden doorgevoerd en dan vooralsnog alleen op sites die mobiel te bekijken zijn. Zo krijgen webmasters de tijd om de site aan te (laten) passen voor mobiel gebruik.

Heeft een slechte ranking voor de mobile site gevolgen voor ranking van de desktopsite? Ja, Google bevestigt dat een negatieve ranking voor de mobiele site een positieve ranking voor de desktopsite kan beïnvloeden.

Informeert Google webmasters hoe hun site mobiel gerankt is? Nee, Google geeft aan hier geen mededelingen over te doen.

Wat gebeurt er als je nog geen mobiele site hebt? Google geeft aan dat de site dan voorlopig niet meegaat in de omzetting. Als er geen mobiele site is blijft de rankingmethode voor de desktopsite ongewijzigd. Google adviseert ook beter geen mobiele site te hebben dan een slecht presterende mobiele site.

Men verwacht dat deze nieuwe systematiek geen invloed heeft op zogenoemde responsive sites, aangezien daar de desktopsite en mobiele site gelijk zijn. In ander geval is het verstandig om de mobiele site te koppelen aan Google Search control om zo inzicht te krijgen in de gegevens die Google over jouw mobiele site heeft.

De meningen wisselen over hoe groot de impact van deze wijziging zal zijn, maar Google benoemt het nu al als ‘big change’. In ieder geval kunnen de SEO-professionals weer een drukke tijd tegemoet zien.