Veeam versterkt positie in back-up en recovery markt

Veeam Software blijft sterk groeien, het bedrijf maakt nu bekend dat het concurrent Commvault heeft ingehaald qua marktaandeel. In Nederland zag het ook het aantal boekingen toenemen in vergelijking met vorig jaar; namelijk met 21 procent in de zakelijke markt.

In verschillende rapporten uit 2016 stond Veeam nog op de vierde plaats van beste back-up en recovery software leveranciers, door een 27 procent groei in omzet in vergelijking met het vorige jaar. In het tweede kwartaal van dit jaar zet de organisatie deze trend voort, met wederom een 27 procent groei in omzet in vergelijking met het jaar ervoor. Daarnaast zag Veeam een forse groei in boekingen boven de 100.000 dollar, namelijk 53 procent.

Veeam heeft in het vorige kwartaal een nieuwe mijlpaal bereikt van 255.000 klanten wereldwijd, waarmee het haar gemiddelde groei van 4.000 nieuwe klanten per maand voortzet. Ook is de Net Promoter Score, de maatstaf om klantloyaliteit te meten, gegroeid met 11 punten naar een totaal van 73, wat meer dan twee keer boven het gemiddelde is van de back-up en recovery industrie.

“Om te zeggen dat de markt aan het veranderen is, zou een gigantische understatement zijn. Eindgebruikers worden steeds veeleisender, ransomware en andere security dreigingen hebben een enorme impact op organisaties. Ondernemers blijven een opwaartse strijd voeren om continu te innoveren en optimale diensten te kunnen leveren, terwijl ze ook competitief moeten blijven”, aldus Peter McKay, co-CEO en directeur bij Veeam.

Volgens McKay is de visie van Veeam duidelijk en heeft de organisatie de afgelopen maanden niet alleen een groei gezien in nieuwe klanten en boekingen, maar ook in erkenning vanuit de markt. Met bedrijven die overstappen naar de cloud, ziet de organisatie een grote groei in vraag naar haar beschikbaarheidsoplossingen.

Veeam telt meer dan 2.800 medewerkers wereldwijd en blijft het leiderschapsteam uitbreiden, met onder andere Brian Bakstran als VP van de Noord-Amerikaanse marketing afdeling en James Mundle als VP van het Worldwide Channels Program. Met toonaangevende partners zoals HPE en Nutanix, verwacht de organisatie nog verder te kunnen groeien.