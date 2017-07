Samsungs Bixby komt eindelijk naar de Engelse markt

Mobile

Het heeft behoorlijk lang geduurd, maar eindelijk is het dan zover: Samsung lanceert digitale assistent Bixby in de Verenigde Staten. Sinds gisteren is de Engelstalige versie van de stemassistent beschikbaar. Daardoor kan Samsung eindelijk de concurrentiestrijd met Amazon, Apple, Google en Microsoft aangaan op het gebied van digitale assistenten.

Samsung meldde gisteren dat het eindelijk klaar is om Bixby in het Engels beschikbaar te maken. Gebruikers kunnen Bixby onder meer vragen om de zaklamp van hun telefoon aan te zetten, een screenshot te maken of bijvoorbeeld de camera aan te zetten. Maar Bixby kan ook fotoalbums aanmaken en bijvoorbeeld onthouden waar iemand zijn of haar auto geparkeerd heeft. Ook is er integratie met apps van derden, waaronder Google Maps, YouTube en Facebook, al is dat nog een experimentele functie.

“Er zitten meer dan 10.000 functies op onze smartphones, maar mensen gebruiken elke dag minder dan vijf procent daarvan. De functies van je telefoon zijn alleen nuttig als je weet hoe je ze moet vinden. Ons doel met Bixby is het makkelijker te maken onze telefoons te gebruiken en onze klanten de best mogelijke gebruikservaring te bieden. Daarom hebben we Bixby gemaakt, een intuïtieve nieuwe manier om meer te doen met je smartphone,” legt Injong Rhee, hoofd van de R&D-afdeling van Samsung Electronics uit in een statement over de lancering.

Het veranderen van de manier waarop we onze smartphone gebruiken klinkt leuk en aardig, maar Samsung heeft veel grotere plannen met Bixby. Het bedrijf lanceerde kortgeleden een slimme koelkast met Bixby-integratie en is van plan veel meer hardwareproducten te maken die draaien met de digitale assistent.

Samsung lijkt dan ook bij uitstek geschikt om de handschoen op te nemen tegen concurrenten als Apple en Microsoft. Zij hebben ook digitale assistenten, maar beiden niet zo’n breed scala aan producten op de markt als Samsung. Dat maakt immers ook veel witgoed, waaronder wasmachines en koelkasten, maar ook lampen enzovoorts. De integratie van Bixby in al die producten kan klanten beter aan het merk binden en het lijkt erop dat ook andere fabrikanten hieraan werken. Zo voegt Apple met iOS 11 voor het eerst ondersteuning voor apps van derden toe aan Siri.

Wat de lancering van Bixby betreft, loopt die behoorlijk achter op schema. Toen Samsung de Galaxy S8 presenteerde, werd ook Bixby onthuld en liet Samsung weten dat de assistent er meteen zou komen. Dat bleek uiteindelijk niet te lukken wegens een gebrek aan data en ook de moeizame communicatie tussen Amerikaanse en Koreaanse technici. Nu is de assistent er echter eindelijk en kan Samsung beginnen met de concurrentiestrijd. Wanneer er een Nederlandse versie komt is overigens niet bekend.