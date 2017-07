IBM integreert AI in zijn netwerkdiensten

Networking

IBM gaat zijn Global Technology Services divisie, die klanten helpt hun computernetwerken draaiende te houden, hervormen. De rol van IBM’s kunstmatige intelligentie Watson moet erg groot worden. De bedoeling is om het aantal storingen flink terug te dringen.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van een interview met Bart van den Daele, algemeen directeur van IBM Global Technology Services in Europa. Centraal in het vernieuwde serversysteem staat Watson. Die moet ervoor zorgen dat IBM zijn marktaandeel in het managen van netwerkinfrastructuren behoudt. Het Amerikaanse bedrijf staat namelijk onder druk van concurrenten als Microsoft, Cisco en Google, die allemaal steeds meer AI introduceren in hun producten om klanten te helpen hun servers en netwerken te managen.

Om de concurrentie bij te kunnen benen, zet IBM nu dus een soortgelijke stap. Dat is ook hard nodig, want in het eerste kwartaal van dit jaar zag IBM voor de twintigste keer op rij zijn omzet dalen. Het leverde toen 5,7 procent van zijn omzet in, waar concurrenten als Google (+19%) en Microsoft (+5,6%) wel groeien.

IBM vertelde ook al iets over de manier waarop de integratie van Watson in de Global Technology Services kan zorgen voor meer efficiëntie. Gebruikers hoeven zich niet meer blind te staren op gegevens over de prestaties van een netwerk, in een poging om problemen op te sporen. In plaats daarvan krijgen ze automatisch bericht in geval van vertragingen op de servers en meerdere mogelijkheden om die weer soepel te laten draaien. Ook zal het systeem taal gebruiken die natuurlijker en begrijpelijker is dan nu het geval is, waardoor ook minder ervaren IT’ers ermee overweg kunnen.

IBM trainde het IT-infrastructuurplatform van Watson door het data van meer dan 10 miljoen incidenten uit het verleden te laten analyseren. Op dit moment verwerkt de software al meer dan 800.000 incidenten per maand. De AI-analytics draaien op het cloudplatform van IBM, maar de data blijft eigendom van de klant.