Grote autofabrikanten steken miljoenen in startup Nauto

Steeds meer grote bedrijven investeren in Silicon Valley startup Nauto, dat software ontwikkelt voor zelfrijdende auto’s. Ook General Motors en het Japanse Softbank Group hebben flink geïnvesteerd in het bedrijf. Ze voegen zich daarmee bij een illuster rijtje aan investeerders, waar zich ook BMW, Toyota en de verzekeringsmaatschappij Allianz onder bevinden.

Het gaat om een tweede investeringsronde, waarmee Nauto in totaal 159 miljoen dollar ophaalde. Dat er zoveel geld in gestoken wordt door uiteenlopende grote autofabrikanten is vrij ongewoon, maar nog ongewoner is dat de startup zich focust op software en data. Nauto houdt zich dus niet bezig met de ontwikkeling van hardware of complete voertuigen.

“Elke autofabrikant is beter in het bouwen van voertuigen dan een startup,” zegt oprichter en CEO Stefan Heck daarover tegen persbureau Reuters. Het doel van zijn bedrijf is om data, intelligentie en een cloudplatform aan te bieden aan fabrikanten en dat voor 2020 te doen. Vooral belangrijk is dat het zich bezighoudt met de manier waarop mensen op de weg rijden.

Nauto denkt namelijk dat de komende twintig tot dertig jaar de weg gedeeld zal worden door zowel zelfrijdende auto’s, als voertuigen met een menselijke chauffeur achter het stuur. Om dat goed mogelijk te maken, zullen autonome voertuigen als het ware moeten kunnen samenwerken met mensen. Heck: “Tijdens die transitieperiode, hebben we autonome voertuigen nodig die niet alleen slim zijn, maar ook kunnen samenwerken met mensen.”

Voor de ontwikkeling van zijn software, werkt Nauto samen met diverse bedrijven in Europa, Noord-Amerika en Japan. Het heeft op het dashboard van commerciële vrachtwagens twee camera’s geplaatst. Een daarvan kijkt naar de menselijke chauffeur en de ander naar de weg. Zo kan het middels computer vision en deep learning leren hoe mensen zich in bepaalde omgevingen gedragen.

Aan de hand van die kennis wil Nauto twee dingen doen: voertuigen aanpassen zodat mensen minder afgeleid raken en beter rijden, maar tegelijk machines leren welk gedrag ze in bepaalde omgevingen kunnen verwachten. Geen wonder dus dat grote autofabrikanten hierin investeren.