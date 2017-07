Nu klagen ook Apple-fabrikanten Qualcomm aan

Business

Vier bedrijven slepen Qualcomm voor de Amerikaanse rechter. Ze stellen dat Qualcomm de Amerikaanse mededingingsregels overtreden heeft en reageren daarmee op een zaak die Qualcomm tegen hen aanspande rond het afdragen van licentiekosten.

Persbureau Reuters meldt dat Foxconn-moederbedrijf Hon Hai Precision Industry Co, Wistron Corp, Compal Electronics Inc en Pegatron Corp de zaak hebben aangespannen. Zij werden eerder door Qualcomm aangeklaagd omdat ze de licentievoorwaarden zouden overtreden.

Volgens Theodore J. Boutrous, een van de advocaten van de vier bedrijven, is de aanklacht van Qualcomm niet gegrond. “Qualcomm heeft publiekelijk bevestigd dat deze rechtszaak tegen onze cliënten bedoeld is om een punt over Apple te maken en onze cliënten te straffen voor het feit dat ze met Apple werken. De bedrijven hebben nu eigen claims tegen Qualcomm.”

Het probleem komt voort uit een veel groter conflict tussen Apple en Qualcomm. Apple vindt dat Qualcomm veel te veel heeft gevraagd voor de licenties op zijn patenten en eiste daarom begin dit jaar een schadevergoeding van 1 miljard dollar. Ook wilde Apple dat Qualcomm de kosten van licenties aanzienlijk omlaag brengt. Tot dat gebeurt, draagt Apple helemaal geen licentiebetalingen af aan de chipontwerper.

Dat laatste leidde er al toe dat Qualcomm op zijn beurt Apple aanklaagde en eveneens een schadevergoeding eiste. Tegelijk wil het dat Apple zich niet mengt in de overeenkomsten die het met andere fabrikanten heeft, wat dus wel gebeurde. Ook eist Qualcomm een tijdelijk importverbod van de iPhone en andere Apple-producten die gebruik maken van zijn patenten.