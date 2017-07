Windows 10 on ARM komt niet naar smartphones

Apps & Software

Windows 10 on ARM komt later dit jaar beschikbaar, na de Fall Creators Update, het is dan mogelijk om nieuwe Windows 10-apparaten te introduceren die worden aangedreven door Qualcomm’s Snapdragon processoren. Het is nu echter ook definitief dat Windows 10 on ARM niet is bedoeld voor smartphones, aldus Microsoft’s Joe Belfiore.

Belfiore legde uit dat Windows 10 on ARM bedoeld is om de volledige PC-ervaring mogelijk te maken op apparaten gebouwd met ARM-chips en zo een langere accuduur en continue verbinding te garanderen. Het is dus primair bedoeld voor desktops en niet voor smartphones. Al is het theoretisch natuurlijk wel mogelijk om Windows 10 on ARM te draaien op een smartphone, de reden dat het niet werkt op bestaande toestellen is omdat de techniek is gebaseerd op de Snapdragon 835. De Snapdragon 835 is het allernieuwste vlaggenschip van Qualcomm en is nog niet te vinden in bestaande Windows 10-smartphones.

Om Windows 10 in zijn volledigheid aan te kunnen bieden op een telefoonscherm, zou Microsoft daarnaast ook drastische aanpassingen moeten doen aan de gebruikersinterface van het toestel. Het is namelijk niet mogelijk om een desktopbesturingssysteem weer te geven op een smartphonrscherm. Dat is simpelweg te klein. Wel heeft Microsoft natuurlijk Continuum, waarbij een smartphone wordt gekoppeld aan een externe monitor, toetsenbord en muis. In dat geval kan Windows 10 on ARM wel een oplossing bieden, want het is dan ook mogelijk om desktopapplicaties te gebruiken op een smartphone. Nu is de gebruiker daarvoor nog aangewezen op cloudvirtualisatie.

Hoewel Windows 10 on ARM dus sowieso niet naar de huidige telefoons komt, is er nog wel hoop dat het bij toekomstige telefoons wel mogelijk zal zijn. Microsoft is hard aan het werk met haar mobiele segment op het gebied van zowel software als hardware. Microsoft’s visie op eigen smartphones of een apparaat dat de smartphone moet vervangen is niet duidelijk.