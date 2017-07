Facebook komt met betaalde abonnementsdienst voor artikelen

Consumer

Nadat er eerder deze maand flinke kritiek geuit werd op Facebook en Google, die veel artikelen van grote nieuwsuitgevers gratis beschikbaar maken, komt Facebook nu al met een antwoord. Het werkt aan een abonnementsdienst waarbij gebruikers na het lezen van tien artikelen moeten betalen. Een deel van die winst is voor Facebook en een ander deel voor de uitgevers.

Dit meldt Facebook-topman Campbell Brown volgens de site The Street. Zij vertelt dat het sociale netwerk in de loop van oktober zal beginnen met het testen van de functie, en die zo snel mogelijk uit wil rollen. De nieuwe feature zou geïntegreerd moeten worden met Instant Articles, dat verhalen van honderden uitgeverijen verzamelt op de thuispagina van een lezer.

Het was juist die dienst die veel commentaar kreeg van uitgeverijen, omdat Facebook zo winst zou maken met andermans werk. Om die reden komt het nu met een betaalmuur die van lezers vraagt om na tien artikelen een abonnement af te sluiten. “Een van de dingen die we vaak hoorden in onze eerste meetings met kranten en digitale uitgeverijen, is dat ze een abonnementsdienst wilden, de mogelijkheid van een betaalmuur in Facebook. En dat is waar we nu aan werken. We lanceren een abonnementsdienst,” aldus Brown.

De dienst zou al enkele maanden in de maak zijn en is een reactie op de kritiek van uitgeverijen. Zij klaagden te weinig controle te hebben over de manier waarop hun artikelen weergegeven werden op Facebook. Daarom benaderden ze het Amerikaanse Congres om toestemming te vragen om als vakbond op te treden. Alleen op die manier kunnen ze goed onderhandelen met bedrijven als Facebook en Google.

Brown liet ook weten niet tegen deze samenwerking te zijn, al werkt het liever samen met individuele klanten en websites. “Onze voorkeur is altijd geweest om samen te werken met uitgeverijen en niet om een tegenstander te zijn,” lichtte ze toe. “Met mijn ervaring in die wereld, weet ik dat er veel competitie is en dat er grote problemen zijn. Samen hieraan werken en zien dat uitgeverijen samenkomen, is dus niet per se een negatieve ontwikkeling.”