Amazon haalt controversiële clausule uit cloudcontract

Networking

Amazon heeft te maken met groeiende concurrentie op de cloudmarkt. Het bedrijf komt daarom met enkele aanpassingen van zijn voorwaarden, om klantvriendelijker te zijn en meer klanten aan te trekken. Het gaat onder meer om de intrekking van een behoorlijk controversiële clausule.

Dat meldt persbureau Reuters, dat denkt dat Amazon de aanpassingen maakte om klanten tegemoet te komen en beter te kunnen concurreren met onder meer Microsoft en Google. In de contracten die bedrijven moesten sluiten met Amazon, stond een bepaling die het klanten verbood om Amazon aan te klagen in geval van een patentschending. Natuurlijk is zo’n beleid in de extreem competitieve technologiewereld niet bepaald gewenst en dus is het goed dat Amazon de bepaling uit het contract gehaald heeft.

Phil Davis, CEO van adviesbureau PhilStockWorld.com, denkt dat Amazon de beslissing vooral nam om “klantvriendelijker te lijken” en eventuele bezwaren die bedrijven hebben bij het sluiten van een overeenkomst met de Amazon Web Services weg te nemen. Dat Amazon klantvriendelijker wil lijken blijkt ook wel uit een andere nieuwe bepaling.

Klanten van de Amazon Web Services die aangeklaagd worden rond patentschendingen met betrekking tot diensten die op de Amazon-cloud draaien, kunnen zich nu namelijk beroepen op bescherming en hulp van Amazon. Soortgelijke bescherming wordt al sinds februari geboden door Microsoft voor klanten van Azure.

Ook Calvin French-Owen co-oprichter en CTO van Segement, een startup die kijkt naar het management van consumentendata, is blij met de aanpassingen van het beleid. Hij is vooral te spreken over de “bereidheid om bedrijven op hun platform te beschermen tegen patenttrollen.”