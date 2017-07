Microsoft stelt eerste release candidate SQL Server 2017 beschikbaar

Apps & Software

Microsoft bereidt zich voor op de release van SQL Server 2017 met haar eerste release candidate. De lancering van RC1 betekent dat de ontwikkeling van de nieuwe versie zo goed als afgerond is, aldus het SQL Server team.

De laatste versie van het database management systeem brengt de goede prestaties en beveiliging van SQL Server naar Windows, Linux en Docker containers. In RC1 wordt Linux ondersteund met Active Directory Authentication, waarmee klanten op Linux zich middels hun domein credentials kunnen aanmelden op de SQL Server. Ook is het op SQL Server voor Linux mogelijk om dataverkeer tussen een applicatie en een SQL Server versleutelen met behulp van Transport Layer Security (TLS). TLS 1.2, 1.1 en 1.0 worden alle ondersteund door SQL Server voor Linux.

Daarnaast zijn er verbeteringen aan de Machine Learning services toegepast door meer managementmogelijkheden voor R services op de Windows Server toe te voegen. Ook zijn er betere SQL Server Analysis Services en SQL Server Integration Services op zowel Linux als Windows, waarmee analyses en rapporten van onder andere de gezondheid en status van servers worden weergeven.

SQL Server 2017 is ook een stuk sneller geworden, wat Microsoft bewijst met verschillende benchmarks. Tevens biedt SQL Server 2017 betere bescherming aan organisaties en verschaft het belangrijke inzichten met mogelijk een miljoen voorspellingen per seconde. Daarnaast stelt het gebruikers in staat om moderne apps te bouwen, ongeacht welke data, taal of welk platform ze daarvoor willen gebruiken.

SQL Server 2017 biedt ondersteuning voor Linux OS en containers die draaien op Windows, Linux en macOS. Daarom zegt Microsoft dat het erg geschikt is voor veel DevOps scenario’s. Om ontwikkelaars te helpen met bij integreren van SQL Server 2017 in hun werkwijze, heeft Microsoft een nieuwe website opgericht. Op deze site leert de organisatie ontwikkelaars over alles met betrekking tot SQL Server 2017 zodat het gemakkelijk geïmplementeerd kan worden. Op de site staan daarnaast ook demo’s, blogs, video’s en presentaties.