Rackspace en Pivotal werken samen om cloud-native applicatieontwikkeling mogelijk te maken

Rackspace is van plan een nieuwe oplossing op de markt te brengen waarmee het zakelijke klanten helpt bij het bouwen en implementeren van applicaties. De organisatie kondigde hiervoor een samenwerking met Pivotal aan op de Rackspace::Solve conferentie in New York.

Het ‘Managed Pivotal Cloud Foundry’ initiatief is ontworpen in samenwerking met Pivotal. Pivotal Cloud Foundry is een cloud-native platform dat over ingebouwde tools beschikt voor scaling, statistieken, microservices en stream processing. Met de nieuwe Rackspace-oplossing kunnen klanten Pivotal Cloud Foundry op iedere public- of private-cloud gebruiken, zelfs op hun eigen infrastructuur.

Brannon Lacey, VP van applicaties en platformen bij Rackspace, zei het volgende over de samenwerking met Pivotal: “De meeste organisaties willen applicatie features sneller en efficiënter uitbrengen en tegelijkertijd hun architectuur moderniseren, maar dat is niet altijd even makkelijk. Pivotal Cloud Foundry is een waardevol platform dat organisaties kan helpen bij het gemakkelijker behalen van hun ontwikkeldoelstellingen. Managed Pivotal Cloud Foundry van Rackspace stelt deze technologie en al haar voordelen beschikbaar aan ontwikkelaars in organisaties van alle soorten en maten, ongeacht hun expertise en ervaring met het platform.”

Managed Pivotal Cloud Foundry beschikt over 24/7 klantondersteuning voor probleemoplossing. Ook ontvangen gebruikers op frequente basis managing updates en feature releases en kan het programma geïntegreerd worden met verschillende apparaten. Al deze functies moeten organisaties helpen bij het sneller en efficiënter uitbrengen van applicaties. Gebruikers hebben toegang tot de verschillende experts van Rackspace voor eventuele ondersteuning, en zij kunnen zelfs PCF voor je implementeren zodat je dat zelf niet hoeft te doen.

Fortune 500 klanten die Pivotal Cloud Foundry gebruiken om hun cloud-native en legacy apps te bouwen, zien een 50 procent vermindering van de IT-kosten door platformautomatisering en een 2000 procent toename in productiviteit bij ontwikkelaars, claimt Bill Cook, COO bij Pivotal. “De samenwerking tussen Pivotal en Rackspace biedt klanten de mogelijkheid om hun cloud omgeving te beheren, zodat ze zich kunnen concentreren op de snelle levering van code”, zegt hij.