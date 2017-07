Cisco en 33 andere bedrijven worden lid van Enterprise Ethereum Alliance

Business

De Enterprise Ethereum Alliance (EEA) verwelkomt 34 nieuwe leden tot het initiatief dat enterprise organisaties, start-ups, academici en technologieleveranciers met ethereum experts hoopt te verbinden, waaronder Cisco en Scotiabank.

De EEA is een non-profit initiatief dat opgericht werd om voort te bouwen op ethereum-technologie en dit uiteindelijk toe te passen. In samenwerking met de ethereum community komen enterprise organisaties samen om zo gratis open-source blockchain oplossingen te ontwikkelen. Blockchain technologie wordt als de toekomst van het betalingsverkeer gezien en het initiatief wordt daarom ook door vele organisaties gesteund.

Met de toevoeging van onder andere Cisco en Scotiabank aan het ledental, heeft de Enterprise Ethereum Alliance nu meer dan 150 leden, waaronder grote bedrijven als BP, Intel, Microsoft en nu dus ook Cisco. Hierdoor is het nu het grootste open-source blockchain initiatief ter wereld. Het initiatief werd in februari van dit jaar opgericht en werd toen al gesteund door Intel en Microsoft, maar ook door meer dan 20 grote banken, die hun bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe betalingsverkeer.

Blockchain functioneert als een soort digitaal logboek, waarmee tracking van digitale activa mogelijk wordt gemaakt. Hiermee zou een gevoel van vertrouwen moeten worden gecreëerd. De ethereum blockchain is een op maat gemaakte blockchain en richt zich op het uitvoeren van de programmeercode van gedecentraliseerde applicaties. Gebruikers kunnen geen bitcoin minen maar kunnen wel ether verdienen, de variant crpytovaluta dat het netwerk draaiende houdt.

In 2014 ontwikkelde de Ethereum Foundation, een Zwitserse non-profit organisatie, de ethereum blockchain na het voeren van een crowdfunding actie. Hoewel blockchain technologie de mogelijkheid geeft om zonder een tussenpersoon betalingen te doen, zitten er in zijn huidige staat nog enkele risico’s aan verbonden. Zo werd er voor ongeveer 7 miljoen dollar gestolen tijdens de initial coin offering van CoinDash, doordat het ethereum adres was aangepast.