Angular kondigt beschikbaarheid Angular 4.3 aan

Het Angular team heeft een nieuwe update voor haar mobiele- en desktop framework geïntroduceerd. Angular 4.3 bevat geen grote veranderingen maar wel enkele nieuwe features, waarmee de organisatie zich houdt aan haar eerder bepaalde release strategie.

Angular 4.3 introduceert, naast de gewoonlijke bugfixes, enkele nieuwe features. Zo is er een nieuwe bibliotheek voor HTTP -requests, waarin JSON de belangrijkste standaard is. De vorige HTTP API is nog wel beschikbaar, zodat huidige codes langzaamaan kunnen migreren naar de nieuwe API. Ook behoren nieuwe router lifecycle events voor Guards en Resolvers en de mogelijkheid om animaties uit te schakelen tot de nieuwe features.

De nieuwe update maakt deel uit van Angular’s Semantic Versioning strategie. Met deze strategie worden de versienummers betekenisvoller en duidelijker te begrijpen. “Patch releases zullen de functionaliteit niet veranderen, kleine releases zullen alleen kleine aanpassingen toevoegen en enorme veranderingen zullen alleen in grote releases plaatsvinden,” aldus het Angular team. Daarnaast bracht de organisatie bij het introduceren van Semantic Versioning een release cyclus uit, waarin staat dat het grote releases eens per 6 maanden uitbrengt. Dit schema laat zien dat Angular 5.0, waarvan de beta nu live is, later dit jaar verwacht wordt en dat er iedere week patch releases worden uitgebracht.

Daarnaast kondigde het team recent de release van Angular CLI 1.2.1 en 1.3.0-beta.1 aan. Hierin worden enkele nieuwe features en verbeteringen geïntroduceerd, die je allemaal hier kunt vinden.