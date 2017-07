Nokia topman vertrekt onverwacht vlak voor lancering Nokia 8

Business

HMD Global is het bedrijf achter de pogingen om Nokia nieuw leven in te blazen. Met de introductie van de Nokia 8 later dit jaar wordt de volgende fase van de relaunch ingezet. Je zou verwachten dat er een goede stemming heerst bij HMD Global. Het was daarom des te verrassender dat zij gisteren aankondigde per direct afscheid te nemen van topman (CEO) Arto Nummela.

Waarom is het vertrek van Arto Nummela bij Nokia zo opmerkelijk?

Arto Nummela maakte al carrière bij het originele Nokia. Deze kennis over het succes en vooral ook de neergang van Nokia zou HMD goed van pas moeten komen. Door zijn vertrek loopt deze kennis nu mee de poort uit.

Na zijn Nokia-periode is Nummela altijd actief gebleven in de internationale telecomwereld. Onder andere voor Microsoft hield hij zich bezig met productlanceringen en commerciële strategie. Zo vlak voor de lancering van een nieuw topmodel, lijkt het een vreemde zet om hem aan de kant te schuiven.

HMD volstaat met een korte standaardverklaring waarin staat dat beide partijen met wederzijds goedvinden per onmiddellijk uit elkaar gaan. Juist doordat de verklaring zo summier is roept deze bij kenners veel vragen op. Ook hebben de eerste Nokia-liefhebbers inmiddels laten weten dat zij geschokt zijn door het vertrek van de topman met Nokia-achtergrond. De vraag is dan ook of dit vertrek de reputatie van de nieuwe Nokia zal beïnvloeden.

HMD kondigde aan dat Florian Seiche de taak van CEO voorlopig waarneemt. Het feit dat er geen directe vervanger gepresenteerd is, geeft ook voer voor speculatie.

De toekomst van Arto Nummela is nog ongewis. Hij heeft zelf ook nog niet op zijn vertrek gereageerd.