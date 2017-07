Microsoft: Vertaalfout oorzaak verwarring naam Fall Creators Update

Apps & Software

Afgelopen maandag was er nogal wat gedoe rond de naam van de Fall Creators Update van Windows 10. Die zou in sommige landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en India, de naam Autumn Creators Update krijgen. Nu reageert Microsoft hierop en laat het bedrijf weten dat het allemaal komt door een foute vertaling.

Tegenover Ars Technica legt Microsoft uit dat er sprake was van een vertaalfout, waardoor het erop leek dat in sommige delen van de wereld de update een andere naam kreeg. Hoe het dan precies mis kan gaan bij het vertalen van een Engelse tekst naar het… Engels, is niet duidelijk.

Waar de verwarring rond de naam mogelijk uit voortkomt is wel duidelijker. In Engeland is het gebruikelijker om naar de herfst te verwijzen met het woord ‘autumn’, in de Verenigde Staten gebruikt men liever ‘fall’. Afgezien daarvan blijft het opmerkelijk dat Microsoft in de naam van een grote software update naar de seizoenen verwijst.

Op het zuidelijk halfrond is het nu immers winter, waar als het hier winter is, het daar zomer is. Het zou voor landen als Nieuw-Zeeland en Australië dan ook logischer zijn geweest hiervan de Spring Creators Update te maken. Microsoft laat echter aan Ars Technica ook weten dat de update in het zuidelijk halfrond van de wereldbol gewoon de naam Fall Creators Update houdt.

De Fall Creators Update brengt een boel nieuwe functies naar Windows 10. Belangrijk is vooral de koppeling van Windows 10 aan de Microsoft Graph en ook aan een eventueel Android of iOS-apparaat. Ook komt er een heel nieuwe ontwerptaal naar het besturingssysteem, het Fluent Design. Die moet ervoor zorgen dat de verschillende Microsoft-systemen qua uiterlijk meer op elkaar gaan lijken.